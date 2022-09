Inteatro: conferenza di Valentina Vasarotto su "Antonio Canova, l'eterna bellezza"

La conferenza celebra, attraverso il racconto della vita e delle opere in un gioco tra pubblico e privato, il secondo centenario della morte del grande scultore. Il talento precoce porta Antonio Canova dalla natia Possagno, prima a Venezia e poi a Roma, per diventare l’artista che incarna gli ideali del Neoclassicismo. Napoleone lo ammira e l’aristocrazia internazionale si contende le sue opere, che si riconoscono per eleganza, bellezza e semplicità delle forme. Il virtuosismo nel trattamento del marmo e la dolcezza o l’eroismo delle sue creazioni ispirate ai miti greci consegnano Antonio Canova all’Olimpo degli immortali.

In programma al Teatro Comunale di Orgiano alle ore 21 il 15/09/2022



Info: 346 249 4599