Insegnare a trasgredire, presentazione del libro con l'autore

Mercoledì 28 luglio alle 20.45 gruppo Ippolita presenta "Insegnare a trasgredire". L’educazione come pratica della libertà" di Bell Hooks, pseudonimo di Gloria Jean Watkins. La studiosa americana esamina le diverse percezioni delle donne nere e di colore e lo sviluppo delle identità femministe. tra le pubblicazioni: Elogio del margine. razza, sesso e mercato culturale (1998) e Tutto sull'amore. Nuove visioni (2008).



IL LIBRO

Come possiamo ripensare le pratiche di insegnamento nell'era del multiculturalismo? cosa fare degli insegnamenti che non vogliono insegnare, e degli studenti che non vogliono imparare? come affrontare il razzismo e il sessismo in classe? pieno di passione politica, insegnare a trasgredire fonde la conoscenza pratica dell'insegnamento alla connessione, profondamente avvertita, con il mondo delle emozioni e dei sentimenti. un libro prezioso su insegnanti e studenti, che osa affrontare questioni quali eros e rabbia, dolore e riconciliazione e il futuro dell'insegnamento stesso.

bell hooks - scrittrice, insegnante e intelletuale nera e ribelle - presenta un nuovo concetto di educazione, l'educazione come pratica di libertà.



"Sono giunta alla teoria attraverso la sofferenza: il dolore dentro di me era così intenso che non potevo più sopportarlo. Sono arrivata alla teoria disperata, bisognosa di comprendere – comprendere cosa stesse accadendo intorno a me e nel mio intimo. Più di ogni altra cosa, desideravo che il dolore sparisse. La teoria ha rappresentato per me un luogo di guarigione. L’ho scoperta da giovane, ancora una bimba."

Ingresso libero.Tesseramento al circolo ARCI Cosmos solo per la consumazione del bar.

