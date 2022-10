ink | oltre le parole, mostra di arte contemporanea a Isola Vicentina

Dal 16 al 30 ottobre 2022 si può visitare 'Oltre le parole' esposizione d’arte che accompagna la rassegna Profumo di Carta.

La mostra è una vera e propria esplorazione nel mondo dell’arte attraverso le opere di Anastasia Moro, in arte A.MO., Nicoletta Faltracco (Lithart), FrancescoPi, Stefano Presi e Samuela Scatto. Cinque artisti per addentrarsi in cinque differenti linguaggi e avvicinarsi all’esperienza visiva dell’opera d’arte. Forme e segni si trasformano in una “scrittura” differente da quella trascritta e letta nei libri. Si apre un mondo fatto di leggi proprie, abitato da carte, colori, materiali diversi. Punto di partenza per questo viaggio è il pensiero degli artisti che diventa però tutto del visitatore nel momento in cui lo osserva attraverso l’opera in mostra. La molteplicità di significati attribuibili comporta un’infinita potenzialità di traduzioni della realtà.

Linguaggi che vanno oltre le parole e che, con la particolare pervasività dell’arte, spostano e catturano l’osservatore in una delle tante alterità possibili. Il salone di Villa Cerchiari diventa ancor di più, con il contributo dell’esposizione, un susseguirsi e un coacervo di lavori, di forme aperte per assorbire la realtà: trascritta o plasmata che sia.

INK | Oltre le parole

QUANDO: 16/10/2022 - 30/10/2022

LUOGO: Villa Cerchiari – Biblioteca Civica “R. Guardini” Isola Vicentina

ORARI di APERTURA >> la mostra sarà visitabile in concomitanza a tutti gli eventi della rassegna “Profumo di Carta” - www.ilprofumodicarta.it - e nei normali orari d’apertura della Biblioteca Civica “R. Guardini” >> martedì e giovedì : dalle 15:00 alle 19:00; mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00; sabato dalle 9:00 alle 12:00 (chiuso il lunedì).