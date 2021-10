Iniziative straordinarie a novembre alle Gallerie d’Italia

Le iniziative previste nel mese di novembre a Palazzo Leoni Montanari Gallerie d’Italia di Vicenza.

1 novembre 2021 lunedì

10:00 - 18:00 APERTURA STRAORDINARIA -- Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza

Tipologia: mostra, visita

Destinatari: adulti, studenti, famiglie

Lunedì 1° novembre le Gallerie sono eccezionalmente

aperte.

Sono visitabili le seguenti esposizioni:

. Mostra VEDERE L’INVISIBILE. Icone russe dalla

collezione Intesa Sanpaolo, in dialogo con Valery

Koshlyakov. Architetture celesti

. Mostra dossier ARGILLA. STORIE DI VASI

. Mostra dossier VENEZIA, CHE IMPRESA! La grande

veduta prospettica di Jacopo de’ Barbari



10:30 - 11:00 FAMILY LAB. VALERY E IL MONDO INCANTATO DELLE ICONE -- Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza

Tipologia: visita guidata per bambini

Destinatari: famiglie.

In occasione dell’esposizione VEDERE L’INVISIBILE. Icone

russe dalla collezione Intesa Sanpaolo, in dialogo con

Valery Koshlyakov. Architetture celesti

FAMILY LAB

Valery e il mondo incantato delle icone

Le case e i palazzi russi hanno forme curiose e colori

sgargianti: le scopriamo in un gioco divertente in compagnia

dell’artista Valery e delle sue opere d’arte.

Età consigliata 5-12 anni.

.

17:00 - 17:45 RACCONTI D'ARTE. NEL SEGNO DI MERCURIO. LA VENEZIA DEL CINQUECENTO NELLA MAPPA DI JACOPO DE' BARBARI -- Gallerie

d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza

Tipologia: visita guidata

Destinatari: adulti, famiglie, studenti

In occasione della mostra dossier VENEZIA, CHE

IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de’

Barbari

RACCONTI D’ARTE

Nel segno di Mercurio. La Venezia del Cinquecento nella

mappa di Jacopo de’ Barbari

La famosa veduta a volo d’uccello rivela in ogni dettaglio

botteghe e professioni che hanno portato la città lagunare

all’apice del suo splendore.

Informazioni e prenotazioni:



4 novembre 2021 giovedì

16:00 - 17:00 GIOVEDI' CULTURALI -- Vicenza - Galleria d'Italia Palazzo Montanari

Tipologia: incontro

Destinatari: adulti, studenti

Ciclo di incontri promossi dalla società Dante Alighieri,

Comitato di Vicenza

“Canti 1,9 Paradiso”.



6 novembre 2021 sabato

17:00 - 17:30 RACCONTI D'ARTE. FINESTRE SULL'ALTROVE -- Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza

Tipologia: visita guidata

Destinatari: adulti, famiglie, studenti.

Il nuovo allestimento dedicato all’antica pittura russa propone

un interessante dialogo con l’arte del nostro tempo.

Il fascino eterno del linguaggio simbolico dell’arte sacra guida

lo sguardo a scoprire gli archetipi universali del pensiero

umano, offrendo uno slancio interculturale alla narrazione

proposta.

RACCONTI D’ARTE

Finestre sull’altrove

Scoprire il racconto delle antiche icone, cogliendo il suono

della loro spiritualità attraverso il nuovo allestimento alle

Gallerie di Palazzo Leoni Montanari.

Informazioni e prenotazioni:



7 novembre 2021 domenica

10:30 - 11:00 FAMILY LAB. CHI CERCA TROVA... A VENEZIA! -- Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza

Tipologia: visita guidata per bambini

Destinatari: famiglie

In occasione della mostra dossier VENEZIA, CHE

IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de’

Barbari

FAMILY LAB

Chi cerca trova… a Venezia!

Dettagli curiosi e particolari interessanti ci aiutano a scoprire

la Venezia del 1500. La grande mappa progettata dall’artista

Jacopo de’ Barbari diventa per un giorno un insolito campo di

gioco!

Età consigliata 5-12 anni.



11:00 - 12:00 RACCONTI D'ARTE. SEGNO, SIMBOLO, COLORE: IL MISTERO LUMINOSO DELL'ARTE -- Vicenza - Gallerie d'Italia Palazzo Leoni

Montanari

Tipologia: visita guidata

Destinatari: adulti, studenti

In occasione dell’esposizione VEDERE L’INVISIBILE. Icone

russe dalla collezione Intesa Sanpaolo, in dialogo con

Valery Koshlyakov. Architetture celesti

Il fascino eterno del linguaggio simbolico dell’arte sacra guida

lo sguardo a scoprire gli archetipi universali del pensiero

umano, offrendo uno slancio interculturale alla narrazione

proposta.

APPROFONDIMENTO 1^ domenica del mese

RACCONTI D'ARTE

Segno, simbolo, colore. Il mistero luminoso dell’arte

Lettura storico-simbolica di un’icona legata a tempi e

memorie del calendario sacro.

L’appuntamento ricorre ogni prima domenica del mese, con

la selezione di un’opera sempre diversa della collezione

Intesa Sanpaolo, messa in relazione con le ricorrenze

particolari del periodo.

Icona oggetto dell’incontro: “Menologio di Novembre”.

Informazioni e prenotazioni:



17:00 - 18:30 CONCERTO VINCITORI XIV E XV CONCORSO DI MUSICA ANTICA PREMIO FATIMA TERZO -- Vicenza - Gallerie d'Italia Palazzo Leoni

Montanari

Tipologia: musica

Destinatari: adulti, studenti

Festival di musica antica 2021. XXV edizione

ARMONIE E AFFETTI. DAL RINASCIMENTO A BACH

Direzione artistica Fabio Missaggia

CONCERTO VINCITORI

XIV e XV Concorso di Musica Antica - Premio Fatima

Terzo

Il festival di Musica Antica Spazio & Musica riserva

un’attenzione particolare per i giovani che si dedicano allo

studio della Musica Antica, con l’istituzione di un concorso

dedicato alla memoria di Fatima Terzo. Giunto alla XV

edizione, da sempre si è contraddistinto per l’alto livello

interpretativo dei partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Il Concorso intende incentivare la nascita di piccoli ensemble

di musica da camera dando la possibilità ai loro componenti

di crescere attraverso esperienze concertistiche di alto livello.

Giusi Perna, soprano

Nicolò Balducci, alto

Musiche di C. Monteverdi, F. Cavalli, A. Vivaldi e G. F.

Händel

Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875 o

all’indirizzo mail info@palazzomontanari.com

Biglietto unico 7 euro a persona

Le Gallerie d’Italia garantiscono l’adempimento di tutti gli

obblighi e le precauzioni richiesti dalle disposizioni di legge in

materia di prevenzione COVID-19.

17:00 - 17:45 RACCONTI D'ARTE. NEL SEGNO DI MERCURIO. LA VENEZIA DEL CINQUECENTO NELLA MAPPA DI JACOPO DE' BARBARI -- Vicenza

- Gallerie d'Italia Palazzo Leoni Montanari

Tipologia: visita guidata

Destinatari: adulti, famiglie, studenti

In occasione della mostra dossier VENEZIA, CHE

IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de’





Barbari

RACCONTI D’ARTE

Nel segno di Mercurio. La Venezia del Cinquecento nella

mappa di Jacopo de’ Barbari

La famosa veduta a volo d’uccello rivela in ogni dettaglio

botteghe e professioni che hanno portato la città lagunare

all’apice del suo splendore.

Informazioni e prenotazioni:



13 novembre 2021 sabato

17:00 - 17:30 RACCONTI D’ARTE. ACQUA, TERRA, FUOCO E… ANIMA -- Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza

Tipologia: visita guidata

Destinatari: adulti, famiglie, studenti

In occasione della mostra dossier ARGILLA. STORIE DI VASI RACCONTI D’ARTE ACQUA, TERRA, FUOCO E… ANIMA

Un viaggio nel tempo per scoprire, attraverso la ceramica, il

legame tra antico e presente, con una speciale indagine sul

fenomeno del collezionismo e dei falsi d’autore.



14 novembre 2021 domenica

10:30 - 11:00 FAMILY LAB. VALERY E IL MONDO INCANTATO DELLE ICONE -- Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza

Tipologia: visita guidata per bambini

Destinatari: famiglie

In occasione dell’esposizione VEDERE L’INVISIBILE. Icone

russe dalla collezione Intesa Sanpaolo, in dialogo con

Valery Koshlyakov. Architetture celesti

FAMILY LAB

Valery e il mondo incantato delle icone

Le case e i palazzi russi hanno forme curiose e colori

sgargianti: le scopriamo in un gioco divertente in compagnia

dell’artista Valery e delle sue opere d’arte.

Età consigliata 5-12 anni.



11:00 - 11:45 ITINERARI TEMATICI. A SPASSO PER LA CITTA' -- Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza

Tipologia: visita guidata

Destinatari: adulti, famiglie, studenti

In occasione della mostra dossier VENEZIA, CHE

IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de’

Barbari

ITINERARI TEMATICI

A spasso per la città

Un’originale passeggiata in una giornata qualunque, per

rivivere l’atmosfera della Venezia del Cinquecento.

I giardini e gli orti.



17:00 - 17:45 RACCONTI D'ARTE. NEL SEGNO DI MERCURIO. LA VENEZIA DEL CINQUECENTO NELLA MAPPA DI JACOPO DE' BARBARI -- Vicenza

- Gallerie d'Italia Palazzo Leoni Montanari

Tipologia: visita guidata

Destinatari: adulti, famiglie, studenti

In occasione della mostra dossier VENEZIA, CHE

IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de’

Barbari

RACCONTI D’ARTE

Nel segno di Mercurio. La Venezia del Cinquecento nella

mappa di Jacopo de’ Barbari

La famosa veduta a volo d’uccello rivela in ogni dettaglio

botteghe e professioni che hanno portato la città lagunare

all’apice del suo splendore.



16 novembre 2021 martedì

11:00 - 12:00 BIENNALE ARTEINSIEME. MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA. PENSIERI IN LIBERTA' -- Vicenza - Gallerie d'Italia Palazzo

Montanari

Tipologia: visita guidata

Destinatari: persone con disabilità

BIENNALE ARTEINSIEME

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

Culture for all

Le Gallerie d’Italia, con le sue sedi di Milano, Napoli e

Vicenza, sono da anni impegnate in attività rivolte a persone

con disabilità e a pubblici con speciali bisogni cognitivi e

sociali. Tutti i percorsi dedicati all’accessibilità sono progettati

dai servizi educativi di Civita Mostre e Musei in

collaborazione con esperti e associazioni del settore e

conformati alle caratteristiche e ai bisogni particolari degli

utenti coinvolti, valorizzandone così le specifiche abilità e

favorendone l’integrazione all’interno degli spazi espositivi.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre in occasione della

Biennale Arteinsieme - cultura e culture senza barriere,

promossa dal Museo Tattile Statale Omero, le Gallerie

promuovono attività - progettate per l’occasione o già in

essere – finalizzate a favorire la partecipazione di persone

con disabilità e volte a superare ogni possibile barriera fisica

e cognitiva. Inoltre, alcune attività saranno orientate

all’inclusione di categorie con fragilità come minori a rischio e

giovani rifugiati.

Pensieri in libertà

Percorso per persone con fragilità psichica

Un viaggio esperienziale alle collezioni delle Gallerie per

visitatori con fragilità psichica. Le iniziative costituiscono un

momento di autentica inclusione e rappresentano

un’importante occasione di crescita individuale per i

partecipanti coinvolti.



16:00 - 17:00 BIENNALE ARTEINSIEME. MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA. PENSIERI IN LIBERTA' -- Vicenza - Gallerie d'Italia Palazzo

Montanari

Tipologia: visita guidata

Destinatari: persone con disabilità

BIENNALE ARTEINSIEME

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

Culture for all

Le Gallerie d’Italia, con le sue sedi di Milano, Napoli e

Vicenza, sono da anni impegnate in attività rivolte a persone

con disabilità e a pubblici con speciali bisogni cognitivi e

sociali. Tutti i percorsi dedicati all’accessibilità sono progettati

dai servizi educativi di Civita Mostre e Musei in

collaborazione con esperti e associazioni del settore e

conformati alle caratteristiche e ai bisogni particolari degli

utenti coinvolti, valorizzandone così le specifiche abilità e

favorendone l’integrazione all’interno degli spazi espositivi.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre in occasione della

Biennale Arteinsieme - cultura e culture senza barriere,

promossa dal Museo Tattile Statale Omero, le Gallerie

promuovono attività - progettate per l’occasione o già in

essere – finalizzate a favorire la partecipazione di persone

con disabilità e volte a superare ogni possibile barriera fisica

e cognitiva. Inoltre, alcune attività saranno orientate

all’inclusione di categorie con fragilità come minori a rischio e

giovani rifugiati.

Pensieri in libertà

Percorso per persone con fragilità psichica

Un viaggio esperienziale alle collezioni delle Gallerie per

visitatori con fragilità psichica. Le iniziative costituiscono un

momento di autentica inclusione e rappresentano

un’importante occasione di crescita individuale per i

partecipanti coinvolti.



17 novembre 2021 mercoledì

17:00 - 18:00 VENEZIA NELLA VEDUTA PROSPETTICA DI JACOPO DE' BARBARI. STORIA DI UNA CITTA' NELL'EPOCA DEL SUO SPLENDORE --

Vicenza - Gallerie d'Italia Palazzo Leoni Montanari

Tipologia: incontro

Destinatari: adulti, studenti

Venezia nella veduta prospettica di Jacopo de’ Barbari

Storia di una città nell’epoca del suo splendore

Ciclo di incontri di approfondimento in occasione della

mostra dossier VENEZIA, CHE IMPRESA! La grande

veduta prospettica di Jacopo de’ Barbari

De’ Barbari e lo spazio urbano

Donatella Calabi, Università IUAV di Venezia



18 novembre 2021 giovedì

16:00 - 17:00 GIOVEDI' CULTURALI -- Vicenza - Galleria d'Italia Palazzo Montanari

Tipologia: incontro

Destinatari: adulti, studenti

Ciclo di incontri promossi dalla società Dante Alighieri,

Comitato di Vicenza

“Così mai concio, amore, in mezzo l’alpe”.



20 novembre 2021 sabato

17:00 - 17:30 RACCONTI D’ARTE. ACQUA, TERRA, FUOCO E… ANIMA -- Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza

Tipologia: visita guidata

Destinatari: adulti, famiglie, studenti

In occasione della mostra dossier ARGILLA. STORIE DI

VASI

RACCONTI D’ARTE

Acqua, terra, fuoco e… anima

Un viaggio nel tempo per scoprire, attraverso la ceramica, il

legame tra antico e presente, con una speciale indagine sul

fenomeno del collezionismo e dei falsi d’autore.



21 novembre 2021 domenica

10:30 - 11:00 FAMILY LAB. TUTTI GLI INDIZI IN UN VASO -- Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza

Tipologia: visita guidata per bambini

Destinatari: famiglie

In occasione della mostra dossier ARGILLA. STORIE DI

VASI

FAMILY LAB

Tutti gli indizi in un vaso

Siete pronti ad essere detective per un giorno? Per risolvere

il mistero che avvolge la collezione di ceramiche antiche,

andremo a caccia di dettagli e scopriremo tutte le verità

nascoste in un vaso!

Età consigliata 5-12 anni.



17:00 - 18:30 POMERIGGIO TRA LE MUSE. MUSICA, UNA STORIA EMOZIONANTE -- Vicenza - Gallerie d'Italia Palazzo Leoni

Montanari

Tipologia: musica

Destinatari: adulti, studenti

MUSICA, UNA STORIA EMOZIONANTE

Pomeriggio tra le Muse 2021-2022 | XX stagione

Musica, una storia emozionante, è il tema della stagione

2021-2022, avviata con il preludio estivo di Classici sotto le

stelle, con l’intento di proporre un viaggio in otto concerti

negli ultimi tre secoli, attraverso i sentimenti registrati grazie

alla notazione musicale. Gli affetti velati dall’eleganza del

Classicismo di Haydn e Mozart, l'agitazione spirituale di

Schumann che trova riscatto sublime nella musica, la

poderosa architettura ordinatrice di Brahms capace di

costruire cattedrali emozionanti, le radici popolari che

innervano le pagine di Dvo?ák o di Martin?, il parossismo

graffiante e colorato di Stravinskij e Poulenc... rappresentano

altrettanti paesaggi emotivi che si intrecciano a quelli di autori

meno conosciuti (Reger, Bruch, Hindemith, Britten), ma

altrettanto emblematici di questa storia delle emozioni.

Il particolare tema della stagione Musica, una storia

emozionante intende anche ricordare e festeggiare il

ventennale di iniziative musicali proposte dall’Ensemble

Musagète alle Gallerie d’Italia di Vicenza.

“La musica è espressione di sentimenti, ovvero accoglie e

plasma i sentimenti, non nello spazio ma nel tempo. Nella

misura in cui la sua storia non è solo la storia della sua

evoluzione formale, anche i nostri sentimenti devono avere

una storia.”

John Maxwell Coetzee

Igor Stravinskij (1882-1971)

Suite da L’Histoire du soldat per violino, clarinetto e

pianoforte

Paul Hindemith (1895-1963)

Due duetti per violino e clarinetto "Abendkonzert"

Carl Reinecke (1824-1910)

Trio per clarinetto, corno e pianoforte, op. 274



17:00 - 17:45 RACCONTI D'ARTE. NEL SEGNO DI MERCURIO. LA VENEZIA DEL CINQUECENTO NELLA MAPPA DI JACOPO DE' BARBARI -- Vicenza

- Gallerie d'Italia Palazzo Leoni Montanari

Tipologia: visita guidata

Destinatari: adulti, famiglie, studenti

In occasione della mostra dossier VENEZIA, CHE

IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de’

Barbari

RACCONTI D’ARTE

Nel segno di Mercurio. La Venezia del Cinquecento nella

mappa di Jacopo de’ Barbari

La famosa veduta a volo d’uccello rivela in ogni dettaglio

botteghe e professioni che hanno portato la città lagunare

all’apice del suo splendore.



23 novembre 2021 martedì

11:00 - 12:00 BIENNALE ARTEINSIEME. MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA. INCONTRIAMOCI ALLE GALLERIE -- Vicenza - Gallerie d'Italia

Palazzo Montanari

Tipologia: visita guidata

Destinatari: persone con disabilità

BIENNALE ARTEINSIEME

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

Culture for all

Le Gallerie d’Italia, con le sue sedi di Milano, Napoli e

Vicenza, sono da anni impegnate in attività rivolte a persone

con disabilità e a pubblici con speciali bisogni cognitivi e

sociali. Tutti i percorsi dedicati all’accessibilità sono progettati

dai servizi educativi di Civita Mostre e Musei in

collaborazione con esperti e associazioni del settore e

conformati alle caratteristiche e ai bisogni particolari degli

utenti coinvolti, valorizzandone così le specifiche abilità e

favorendone l’integrazione all’interno degli spazi espositivi.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre in occasione della

Biennale Arteinsieme - cultura e culture senza barriere,

promossa dal Museo Tattile Statale Omero, le Gallerie

promuovono attività - progettate per l’occasione o già in

essere – finalizzate a favorire la partecipazione di persone

con disabilità e volte a superare ogni possibile barriera fisica

e cognitiva. Inoltre, alcune attività saranno orientate

all’inclusione di categorie con fragilità come minori a rischio e

giovani rifugiati.

Incontriamoci alle Gallerie

Percorso per stranieri e rifugiati

Oltre a trasmettere conoscenze storico-artistiche legate alle

opere delle collezioni, gli incontri didattici alle Gallerie

favoriscono importanti occasioni di integrazione sociale

finalizzati a stimolare, includere, accompagnare, sostenere e



16:00 - 17:00 BIENNALE ARTEINSIEME. MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA. INCONTRIAMOCI ALLE GALLERIE -- Vicenza - Gallerie d'Italia

Palazzo Montanari

Tipologia: visita guidata

Destinatari: persone con disabilità

BIENNALE ARTEINSIEME

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

Culture for all

Le Gallerie d’Italia, con le sue sedi di Milano, Napoli e

Vicenza, sono da anni impegnate in attività rivolte a persone

con disabilità e a pubblici con speciali bisogni cognitivi e

sociali. Tutti i percorsi dedicati all’accessibilità sono progettati

dai servizi educativi di Civita Mostre e Musei in

collaborazione con esperti e associazioni del settore e

conformati alle caratteristiche e ai bisogni particolari degli

utenti coinvolti, valorizzandone così le specifiche abilità e

favorendone l’integrazione all’interno degli spazi espositivi.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre in occasione della

Biennale Arteinsieme - cultura e culture senza barriere,

promossa dal Museo Tattile Statale Omero, le Gallerie

promuovono attività - progettate per l’occasione o già in

essere – finalizzate a favorire la partecipazione di persone

con disabilità e volte a superare ogni possibile barriera fisica

e cognitiva. Inoltre, alcune attività saranno orientate

all’inclusione di categorie con fragilità come minori a rischio e

giovani rifugiati.

Incontriamoci alle Gallerie

Percorso per stranieri e rifugiati

Oltre a trasmettere conoscenze storico-artistiche legate alle

opere delle collezioni, gli incontri didattici alle Gallerie

favoriscono importanti occasioni di integrazione sociale

finalizzati a stimolare, includere, accompagnare, sostenere e

valorizzare le attitudini dei partecipanti.



27 novembre 2021 sabato

17:00 - 17:30 RACCONTI D’ARTE. ACQUA, TERRA, FUOCO E… ANIMA -- Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza

Tipologia: visita guidata

Destinatari: adulti, famiglie, studenti

In occasione della mostra dossier ARGILLA. STORIE DI

VASI

RACCONTI D’ARTE

Acqua, terra, fuoco e… anima

Un viaggio nel tempo per scoprire, attraverso la ceramica, il

legame tra antico e presente, con una speciale indagine sul

fenomeno del collezionismo e dei falsi d’autore.



28 novembre 2021 domenica

10:30 - 11:00 FAMILY LAB. CHI CERCA TROVA... A VENEZIA! -- Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza

Tipologia: visita guidata per bambini

Destinatari: famiglie

In occasione della mostra dossier VENEZIA, CHE

IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de’



Barbari

FAMILY LAB

Chi cerca trova… a Venezia!

Dettagli curiosi e particolari interessanti ci aiutano a scoprire

la Venezia del 1500. La grande mappa progettata dall’artista

Jacopo de’ Barbari diventa per un giorno un insolito campo di

gioco!

Età consigliata 5-12 anni.

Informazioni e prenotazioni:



17:00 - 17:45 RACCONTI D'ARTE. NEL SEGNO DI MERCURIO. LA VENEZIA DEL CINQUECENTO NELLA MAPPA DI JACOPO DE' BARBARI -- Vicenza

- Gallerie d'Italia Palazzo Leoni Montanari

Tipologia: visita guidata

Destinatari: adulti, famiglie, studenti

In occasione della mostra dossier VENEZIA, CHE

IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de’

Barbari

RACCONTI D’ARTE

Nel segno di Mercurio. La Venezia del Cinquecento nella

mappa di Jacopo de’ Barbari

La famosa veduta a volo d’uccello rivela in ogni dettaglio

botteghe e professioni che hanno portato la città lagunare

all’apice del suo splendore.

Informazioni e prenotazioni:

Numero verde 800.578875 o

informazioni@palazzomontanari.com

3 euro a persona + biglietto d'ingresso.

Prenotazione obbligatoria

Le Gallerie d’Italia adempiono alle indicazioni fornite dalla

normativa nazionale, applicando tutte le misure di

prevenzione e contenimento SARS-CoV-2.

