Inizia la stagione teatrale di Montecchio Maggiore

Al Teatro San Pietro, al via questa domenica il 22 gennaio LE DOMENICHE A TEATRO. Mercoledì 25 gennaio in partenza LA STAGIONE DI PROSA 2023

Tornano al Teatro San Pietro di Montecchio Maggiore “LE DOMENICHE A TEATRO”, la rassegna per bambini e famiglie! Inizio spettacoli ore 16.

Il primo spettacolo in cartellone questa domenica 22 gennaio sarà SUPER! SIRENETTA CERCASI della compagnia Mataz Teatro.



Mercoledì 25 gennaio – sempre al Teatro San Pietro - si apre il sipario della STAGIONE DI PROSA 2023 con lo spettacolo DRAMMATICA ELEMENTARE dei Fratelli Dalla Via. Inizio spettacoli ore 21.



Abbonamenti ancora disponibili e acquistabili presso l’Ufficio Cultura dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.30