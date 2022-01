Mostra: ingranaggi della mente di Patrizia Kovacs

Dopo aver partecipato a collettive in molti spazi del territorio veneto, Patrizia Kovacs espone la sua personale presso Qu.Bi Gallery. INGRANAGGI DELLA MENTE si pone l’obiettivo di mostrare al pubblico i tasselli, i piccoli frammenti che compongono l’Io umano. Ma questi vengono nascosti, sovrastati da campiture nette e precise che riflettono il mondo esterno. L’individuo, inserito in una rete di messaggi semplici, attraenti e suggestivi, si ritrova tra due mondi: la serialità del mondo sociale e l’unicità della sua identità. Le opere esposte si confrontano con il loro “specchio distorto”, manifesto degli effetti non intenzionali, involontari delle relazioni sociali, veri e propri cartelloni pubblicitari.

Organizzazione a cura di Associazione VenetArt e Qu.Bi Gallery. Saranno adottate misure anti Covid-19 e saranno valide tutte le norme nazionali e regionali in vigore al momento dell'evento. Per accedere alle sale espositive di Qu.Bi Gallery e visitare la mostra è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato. Ingresso gratuito.