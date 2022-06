Infanzia felice, un viaggio all'interno della famiglia

"Infanzia felice" è uno spettacolo teatrale, una fiaba per adulti di e con Antonella Questa. Un viaggio, anche molto divertente, all’interno della famiglia e della scuola di oggi, cercando di capire dove affondino le radici della rabbia che anima la guerra tra genitori e insegnanti e che spesso spinge i nostri bambini verso il bullismo. Antonella Questa è un’attrice che nel 2005 fonda LaQ-Prod, approfondisce continuamente la natura delle relazioni umane nascono così diversi spettacoli che porta in scena con ironia e utilizzando il corpo come se fosse una seconda lingua. Con “Infanzia felice” viene rappresentato il tema dell’educazione nell’infanzia a partire dal libro della Rutschky “Pedagogia Nera”, una raccolta di saggi e manuali sull’educazione, pubblicati a partire dalla fine del milleseicento ai primi del secolo scorso.

L’ingresso ha il costo di 10€, è possibile prenotare il proprio biglietto registrandosi al Form dedicato https://forms.gle/Pq1re3vikmxBWF2p9 oppure chiamando al 0444 750606 dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì.



L'evento è confermato anche in caso di maltempo