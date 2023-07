Prezzo non disponibile

Roberto Saviano dedica la propria vita a combattere la mafia usando la parola: racconta le dinamiche della criminalità organizzata, i mostri e i martiri delle mafie per esortare ad agire, a cambiare lo stato delle cose. In questo incontro, Saviano onorerà la memoria di Giovanni Falcone raccontando la vicenda dell'uomo, illustrando una pagina fatidica della nostra storia. La complessità della sua figura, un genio delle indagini, un magistrato intellettuale, un uomo che ha cambiato il mondo scoprendo il capitalismo criminale; ma anche un uomo odiato dai colleghi, invidiato, che è stato stritolato da tutto questo in un isolamento che infine l’ha portato alla morte.

SABATO 29/7/2023 DALLE ORE 21:30

Incontro con Roberto Saviano "Solo è il coraggio"

Teatro Civico Schio

Roberto Saviano è scrittore e saggista, collabora con il Corriere della Sera. È autore di “Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo” edito da Bompiani (2022) - Lo scrittore devolverà il suo compenso in beneficenza