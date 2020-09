Osteria Bissara: incontro con lo scrittore Igor Cannonieri

Un libro accompagnato da un buon calice di vino. Condiviso con chi, come te, ama la lettura. Nelle serate Calici Letterari, con Prosa&Prosit, potrai incontrare tanti autori e vivere i passi più emozionanti delle loro opere.

Venerdì 4 Settembre, alle ore 21.00, Igor Cannonieri con il suo libro “Comunque una storia d’amore” Laureato in filosofia nel 1987 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Igor Cannonieri è membro della Società Filosofica Italiana, presso la sede trevigiana della quale, ha ricoperto l’incarico di Presidente. Insegna filosofia e storia nel liceo.

.Ha all’attivo un’ampia produzione di saggistica filosofica; il suo esordio nella narrativa risale al 2008 col romanzo Doppio Invio (Cattedrale, Ancona), cui è seguita nel 2013 la raccolta di racconti L’orologio americano e altri racconti (Mimesis, Milano-Udine).

Comunque una storia d’amore (ed. Manni – Lecce 2019) è la sua terza esperienza narrativa.

“Comunque una storia d’amore” è un romanzo di viaggio, epistolare, polifonico nell’era di Internet, in cui si intrecciano più voci e più registri linguistici, sintattici, lessicali, a tracciare una strada che, come ogni strada maestra, non è mai a senso unico ed è ricca di diramazioni e confluenze.

Ogni storia d’amore, in fondo, è un viaggio, e ogni viaggio è una ricerca: di luoghi, di persone, di senso, forse di nuovo amore, sicuramente di se stessi.

Nel romanzo solo Grazia viaggia veramente, in luoghi esotici, eppur vicini a noi, talora avventurosi

Anche Quirino tuttavia è “on the road”; e forse proprio lui, quello “fermo”, è quello che più si muove, ricercando il senso della sua storia d’amore, seguendo gli “scatti” di Grazia, dialogando con lei seppur a distanza, spaziale e temporale, complice la tecnologia: il computer, l’e-mail e, grazie a loro, quella “techne”, rivoluzionaria fin dall’antichità, che sono le parole.

22 posti disponibili per ogni serata, la presenza è garantita solo su prenotazione, prenota ora prima che si esauriscano allo 0444 144 5706 o al 3468064342

Potrai assistere all'intera serata anche in DIRETTA nel canale YouTube di Prosa&Prosit 👉🏻 https://www.youtube.com/channel/UCantmN9ZpmvI4551dcaJJrw

Vieni a trovarci!