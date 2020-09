Enoteca Bissara: incontro con l’autore Filippo Tapparelli

Filippo Tapparelli presenta il suo libro L’inverno di Giona.



Filippo Tapparelli è nato a Verona il 27 dicembre 1974. È stato artista di strada, istruttore di scherma e pilota di parapendio, prima di scoprire la vocazione per la scrittura. Da quel giorno ha pubblicato racconti in una ventina di antologie per Delmiglio Editore, Wildboar Edizioni, Ciesse Edizioni, Speechless Books, Digressioni Editore e per il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Nel maggio del 2018 il suo romanzo d'esordio «L'inverno di Giona», si è aggiudicato la trentunesima edizione del Premio Italo Calvino ed è successivamente risultato finalista al Premio Megamark, al Premio Cesari e al Premio Massarosa.

Affascinato dalla comunicazione social e dalle sue implicazioni e potenzialità, è tra i creatori e amministratori della pagina Facebook “Con una lettera”, che in poco tempo è diventata un punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda gli epistolari. Ultimamente ha iniziato una collaborazione con il quotidiano di tiratura nazionale Il Fatto Quotidiano, occupandosi di letteratura.



“Non ti ho mai conosciuto davvero, padre. Uomo sparito, fantasma di un fantasma. Hai carne di vento, pelle di nebbia. Non ti riconosco, eppure sei me centomila volte al giorno.”

Siamo su una montagna ostile, fa molto freddo. Giona non ha ricordi. Ha poco più di quattordici anni e vive in un villaggio aspro e desolato insieme al nonno Alvise. Il vecchio, spietato e rigoroso, è l’uomo che domina il paese e impone al ragazzo compiti apparentemente assurdi e punizioni mortificanti. In possesso unicamente di un logoro maglione rosso, Giona, un giorno, riesce a scappare.

La fuga si rivelerà per lui un'inesorabile caduta agli inferi, inframmezzata da ricordi della sua famiglia, che sembrano appartenere a una vita precedente, e da apparizioni stravolte. In un clima di allucinata sospensione temporale, il paese è in procinto di crollare su se stesso e la terra sembra sprofondare pian piano sotto i piedi del ragazzo. La verità è quella che appare? Solo un decisivo cambio di passo consentirà al lettore di raggiungere la svolta finale e comprendere davvero che cos'è l'inverno di Giona.