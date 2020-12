Incontro con l'autore: Fabio Pigato presenta POST BURGER

POST BURGER è la storia di un ragazzo che sentiva il bisogno di codificare il caos, non con equazioni e algoritmi, ma attraverso il rumore e il feedback.

Tutto questo perché da bambino ebbe un incidente che lo costrinse a lunghe cure e all'isolamento dai propri coetanei. Non potendo fare molte cose che per gli altri bambini erano normale routine, A. sentì il bisogno di trovare un nuovo modo per esprimersi. La malattia lo aveva reso introverso. Non riusciva a comunicare i suoi sentimenti attraverso le parole. La codifica del caos di cui parlava, altro non era per lui se non la codifica delle sue stesse emozioni. Fare trionfare il caos non vuol dire distruggere qualche cosa o, peggio ancora, fare del male a qualcuno, ma semmai esternare i propri sentimenti, tutti e con consapevolezza. Rappresenta la partenza e il punto d'arrivo: il raggiungimento dell'età adulta.

Fabio Pigato (Thiene, 1972) si avvicina da giovane alla musica, alla pittura e alla fotografia. Praticamente le prova tutte pur di non lavorare. Scopre successivamente la passione per la Telemedicina, cosa questa che lo impegna come lavoro durante il giorno. Presta servizio come volontario presso un’associazione culturale (Centro Stabile di Cultura) per cui scrive anche di musica e collabora con una web-tv (CULT TV) La notte scrive romanzi. Pensa che un giorno o l’altro gli Sonic Youth torneranno insieme e lo inviteranno a cena. Gli piacciono le fragole.

POST BURGER

