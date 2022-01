Incontri non omologati con spiriti liberi: il Reddito minimo garantito

Mercoledì 26 Gennaio, alle ore 19, presso "& Art Gallery" in contrà Frasche del Gambero 17 a Vicenza, quarta delle cinque "Serate Orwell. Incontri non omologati con spiriti liberi". Protagonista Antonio Baldo che presenterà il suo nuovo libro “RMG: Reddito minimo garantito, proposta per una scelta”. Si parla quindi di lavoro e di crescita e del concetto di Reddito minimo (che ha poco a che fare con la proposta di reddito di cittadinanza oggi in agenda politica) e che definirebbe il lavoro non solo come necessaria costruzione sociale ma come scelta, magari parziale o temporanea, tra redditi elevati e serenità di vita.



Presenta la serata Marco Ghiotto, Direttore editoriale di ViCult.