Mostra Beccogiallo: Carlo Giuliani, il ribelle di Genova

Lunedì 12 Luglio ore 18:30 a Porto Bruci in mostra alcune delle tavole delle Graphic Novel "Carlo Giuliani, il ribelle di Genova" e "Dossier Genova" edite da Beccogiallo.

GENOVA A FUMETTI. Sul G8 di Genova sono stati scritti fiumi di parole, scattate centinaia di foto, girate ore e ore di video. Sono state anche disegnate pagine e pagine a fumetti!

I disegni sono di Manuel De Carli (per "Carlo Giuliani") e di Gabriele Gamberini ("Dossier Genova").

Le sceneggiature rispettivamente di Francesco Barilli e Gloria Bardi.

BECCOGIALLO è una casa editrice attiva a Padova che ha fatto del Graphic journalism il suo punto di forza. Nel 2007 ha vinto il premio come Migliore Iniziativa Editoriale dell’anno a Lucca Comics & Games 2007 “per l’impegno, la coerenza e il coraggio dimostrato in un contesto politico e sociale dove è diventato troppo facile dimenticare.”

Ingresso libero riservato ai soci ARCI. Tesseramento al circolo solo per la consumazione del bar.

L'esposizione della mostra sarà attiva fino a fine mese!

La rassegna “I NOSTRI 20 ANNI DAL G8. UN ALTRO MONDO È POSSIBILE?”

prosegue

Ven 16 luglio alle 18:30 | DOVE È FINITA LA GLOBALIZZAZIONE?

Presentazione del nuovo numero di DINAMOpress

Giov 7 luglio alle 21:00 | SOLO LIMONI

Proiezione a cura del Centro di documentazione dei Movimenti “Lorusso – Giuliani”



Giov 29 luglio alle 20:45 | CHI ROMPE PAGA? IL COSTO SOCIALE DELLE MULTINAZIONALIDibattito a cura di Altreconomia

