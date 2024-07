Feste Decennali in Onore di Nostra Signora del Pedancino 2024 a Cismon del Grappa Valbrenta

Il 20 luglio avranno inizio le tanto attese Feste Decennali a Cismon del Grappa, avremo l'onore di avere con noi un ospite davvero speciale: l'artista scultore Martalar !

Marco Martalar sarà presente per inaugurare la sua opera "Il Grido". Un momento imperdibile per scoprire questa straordinaria creazione e conoscere meglio il lavoro di questo talento unico. L'artista presenterà inoltre il suo libro "L'arte di Vaia".

La giornata avrá inizio con un evento speciale per i più piccoli. Aspettiamo tutti i bambini dai 4 ai 99 anni per una lettura animata del libro "Martalar e la Leggenda del Drago Vaia". Un'esperienza coinvolgente che si presta ad essere condivisa in famiglia o apprezzata individualmente.

Data: 20 luglio 2024, a partire dalle ore 17

Luogo: Sagrato della Chiesa di S. Marco Evangelista di Cismon del Grappa - Valbrenta (VI)

Questo è solo il primo di vari eventi culturali, musicali, teatrali, folkloristici ed enogastronomici, in programma, trovate il calendario completo cliccando nel link ??: https://bit.ly/3S26n6W Il paese durante tutta la durata dei festeggiamenti, sarà abbobbato con dei magnifici archi, luminare, vetrine allestite come le 'botteghe de sti anni' e angoli fioriti.