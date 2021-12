In Conservatorio: 'il suono oltre la materia, clarinetto storico senza limiti'

S’intitola “Il suono oltre la materia - Il clarinetto storico senza limiti” l’appuntamento di venerdì 3 dicembre, al Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo” per la rassegna “Dopo il rumore”, il cartellone dedicato alla pluralità di linguaggi e organici della musica contemporanea con la nuova direzione artistica del prof. Adalberto Ferrari.

Alle 18.00 alla Sala “Marcella Pobbe” di Contra’ San Domenico si prepara un concerto che declina il suono del clarinetto attraverso la dimensione del tempo e quella della materia, con esecuzioni soliste e vari ensemble coordinati dal maestro Rocco Carbonara. Nella storia del clarinetto sono stati utilizzati molti materiali per la sua costruzione.

Ovviamente il più immediato è il legno (bosso, ebano, cocobolo, pero), ma già a partire dai primi decenni dell’Ottocento troviamo clarinetti in metallo. Nel ventesimo secolo vengono costruiti invece clarinetti in bachelite (nome derivato dal suo inventore Leo Baekeland), in plastica e suoi derivati (come ad esempio il plexiglass).

Il concerto darà la possibilità di ascoltare clarinetti costruiti in legno di bosso ed ebano con brani del periodo classico e contemporaneo (compreso il brano di Maderna “Serenata per un satellite”, simbolo della “musica aleatoria”), nonché lo Studio per clarinetto solo di Bruno Bettinelli con un clarinetto in plexiglass del 1940 ca. della famiglia Kohlert di Graslitz. Un concerto che in qualche misura punta anche sul contrasto, con il clarinetto storico che esegue musica moderna: davvero interessante sentire questo timbro antico, il timbro dello strumento alle sue origini, proiettato nel futuro. Verranno utilizzati strumenti originali del Sette-Ottocento per suonare musica composta nel Novecento, con un risultato davvero interessante.

Un piacevole ascolto del suono del clarinetto che gioca con la materia. In programma musiche di Giuseppe Gherardeschi, Luciano Berio, Bruno Bettinelli, Wayne Siegel, Bruno Maderna, Joseph Friedrich Hummel. Suonano: Rocco Carbonara, Chiara Cisco, Andrea Filippi, Filippo Zaccaria, clarinetto storico, Tommaso Sanson, clarinetto basso, e Nicolas Burtini, clarinetto in plexiglass.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it oppure tramite la piattaforma Eventbrite. Obbligatori Green Pass e mascherina.