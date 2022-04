In collina tra Pianezze & Roveredo, escursione sulle colline sopra Marostica

Indirizzo non disponibile

Partendo da Pianezze, ci si incammina su sentieri che attraversano ciliegeti, boschi e prati per un itinerario volto a celebrare il paesaggio collinare e una delle nostre più preziose piante da frutto: il ciliegio. Scorci panoramici come sempre immancabili.



ESCURSIONE SUI SENTIERI DEI CILIEGI

QUANDO: mercoledì 11 maggio 2022

Ore 9:00

Ritrovo presso il piazzale del comune di Pianezze | link Maps: https://goo.gl/maps/VAtQu7ZETw61tkA76

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 250 m.

COSTI

ESCURSIONE CON GUIDA NATURALISTICO-AMBIENTALE

€ 15,00 adulti

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking (o comunque scarpe con suola grippata), scorta personale d'acqua, abbigliamento idoneo alla stagione, uno spuntino, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.