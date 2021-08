Improvvisa: incontro musicale con Effe Effe

Il terzo appuntamento della rassegna musicale IMPROVVISA curata da Bacàn, torna a Porto Burci con le sonorità collezionate dall'eclettica EFFE EFFE. Musicista e compositrice, il progetto solista di Federica Furlani, incorpora melodie e suoni collezionati, materia concreta ed elettronica, capaci di dare forma ad un lavoro elettroacustico in cui sound design e musica si incontrano.

Ha pubblicato un singolo per 7K! records di Berlino e il suo primo ep Tuning Scapes a Febbraio 2021 per NeMu. Dopo la formazione classica con la viola, ha studiato musica elettronica al Conservatorio di Milano e all'UDK di Berlino.

Come violista ha suonato in live e in studio con Einstuerzende Neubauten e Blonde Redhead, Le luci della centrale elettrica, Anyother, e altri.

Lavora come sound designer/compositrice e musicista live per il teatro e la danza (La Biennale di Venezia, Piccolo Teatro di Milano, Teatro Stabile di Torino).

La sua ricerca si concentra anche sui soundscape studies, sull'educazione al suono, e sul potenziale artistico e sociale delle nuove tecnologie, in particolare con il collettivo Officine Tesla, di cui è vice-presidente.

21 agosto 2021 Porto Burci

Apertura giardino ore 19. Inizio concerto ore 21.

ACCESSO E PRENOTAZIONI

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma riservati ai soci ARCI (è possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento).

Vista la capienza limitata, è consigliatissima la prenotazione da questo link:

https://forms.gle/hW1GfgYqAQGb255z9



Nel rispetto delle normative vigenti dal 6 agosto l'ingresso agli eventi sarà riservato ai possessori di green pass.

INFO: www.portoburci.it/modalita-daccesso/



BACÀN

La startup di produzione musicale vicentina ha in questi mesi mappato la scena veneta scoprendo delle sorprendenti artiste donne che integrano il concetto di improvvisazione nella loro ricerca artistica. Ecco dunque l'idea di dedicare loro una serie di concerti.

Solo in apparenza priva di preparazione e studio, l’improvvisazione è un approccio alla musica che richiede grande tecnica e conoscenza del proprio strumento. La rassegna farà scoprire agli ascoltatori il mondo della composizione estemporanea secondo l'estetica di 4 eclettiche musiciste che, con la loro arte, sperimentano e ricercano connessioni tra il proprio strumento, la loro musica e il pubblico.

Scopri di più su Bacàn: www.musicabacan.net

