Improvvisa n° 2: voci femminili

•IMPROVVISA• è la rassegna curata da Bacàn per Circolo Cosmos di Porto Burci. La seconda serata della rassegna sarà dedicata alle voci femminili: Beatrice Milanese, Valentina Fin, Nina Baietta, Sara Simionato.

La startup di produzione musicale vicentina ha in questi mesi mappato la scena veneta scoprendo delle sorprendenti artiste donne che integrano il concetto di improvvisazione nella loro ricerca artistica. Ecco dunque l'idea di dedicare loro una serie di concerti.

Solo in apparenza priva di preparazione e studio, l’improvvisazione è un approccio alla musica che richiede grande tecnica e conoscenza del proprio strumento. La rassegna farà scoprire agli ascoltatori il mondo della composizione estemporanea secondo l'estetica di 4 eclettiche musiciste che, con la loro arte, sperimentano e ricercano connessioni tra il proprio strumento, la loro musica e il pubblico.



Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma riservati ai soci ARCI (è possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento).

Vista la capienza limitata, è consigliatissima la prenotazione da questo link: https://tinyurl.com/vmyrvb7z

Alle ore 19.25 le prenotazioni non saranno più valide e verrà data precedenza agli spettatori che si presentano all'ingresso.

Per info: portoburci@gmail.com.

Apertura giardino ore 19. Inizio concerto ore 21. Entrata gratuita riservata ai soci ARCI.

Vi ricordiamo che le prenotazioni saranno valide fino alle 20.55, poi sarà data precedenza al pubblico all'ingresso!



?Le artiste?



BEATRICE MILANESE

Beatrice Milanese è una cantante trevigiana che attualmente studia e vive in Olanda, a Rotterdam. Il suo è un progetto solista che vede come protagonista una viaggiatrice, volenterosa di esplorare questo concetto in ogni sua accezione: dalla narrazione di un viaggio concreto di dieci giorni in Thailandia al racconto figurato del percorso attraverso i tre stadi della vita (infanzia, vita adulta e vecchiaia). Una performance che si basa sul contrasto e, alternando momenti di tranquillità a momenti di pura follia, combina elementi di jazz, musica elettronica e teatro.



VALENTINA FIN

Valentina Fin, cantante vicentina, approfondisce il repertorio jazzistico perfezionandosi al conservatorio Pedrollo di Vicenza. Si avvicina qui al mondo dell'improvvisazione libera lavorando con l'ensemble RAME, ad oggi alla seconda pubblicazione discografica. Studia il repertorio classico contemporaneo con Cristina Zavalloni e intraprende un percorso legato all'improvvisazione con Stefano Battaglia. Il suo solo, Audioritratto, è la rappresentazione in musica di una personalità artistica eclettica e variopinta.



NINA BAIETTA

Nina Baietta è una cantante veneta che attualmente studia al conservatorio di Rovigo canto jazz con Alessia Obino e approfondisce il canto lirico con Lara Matteini. La sua ricerca come musicista è focalizzata sull'uso della voce nel repertorio contemporaneo e nell’improvvisazione libera, e nell'indagine di una forma teatrale minimale che possa accompagnare il gesto vocale nella sua espressione.





SARA SIMONATOSara Simionato è una cantante veneziana. Lavora con il suo quartetto "Undersee" che pubblica il suo primo lavoro discografico nel 2020. Il progetto vuole essere un dialogo aperto fra i musicisti, in cui spiccano le personalità di ognuno in arrangiamenti che partono dal jazz e spaziano fra vari generi musicali. Da questo lavoro trae il programma della sua performance legata alla forma dell' "Haiku", componimento poetico della tradizione giapponese da lei trasporto in musica.

