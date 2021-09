Improvvisa: duo violino e viola

Il quarto e ultimo appuntamento della rassegna musicale #IMPROVVISA curata da BACÀN, torna a Porto Burci con le sonorità collezionate dal duo violino e viola di Agnese Amico e Francesca Pretto. Una performance per violino, viola, hardingfele e oggetti intrecciati tra loro attraverso il linguaggio dell'improvvisazione, esplorando gli strani incontri tra melodie classiche e tecniche estese, ritmi scandinavi e furiosi glissandi di un duo di soli archi.

AGNESE AMICO è una violinista di impronta classica che spazia alla musica contemporanea e al mondo dell'improvvisazione. Affianca l'attività concertistica orchestrale e di musica da camera con quella performativa d'improvvisazione, esibendosi alla Biennale di Venezia 2019 ed in solo ad A Love Supreme, Solitunes e Awai. Membro del Quartetto Obliquo, DOOOM e Sountracks21.

FRANCESCA PRETTO è violista e violinista di formazione classica, da diversi anni aperta anche alla musica contemporanea. Ha svolto la sua attività sia in ambito orchestrale, suonando tra l'altro con l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento e l'Orchestra Filarmonica della Fenice di Venezia, sia in ambito cameristico. È violista del Quartetto Obliquo, con il quale spazia al mondo musicale contemporaneo.

Prenderà parte alla serata anche la cantante veneziana SARA SIMIONATO. Lavora con il suo quartetto "Undersee" che pubblica il suo primo lavoro discografico nel 2020. Il progetto vuole essere un dialogo aperto fra i musicisti, in cui spiccano le personalità di ognuno in arrangiamenti che partono dal jazz e spaziano fra vari generi musicali. Da questo lavoro trae il programma della sua performance legata alla forma dell' "Haiku", componimento poetico della tradizione giapponese da lei trasporto in musica.

Apertura giardino ore 19. Inizio concerto ore 20.30.

? ACCESSO E PRENOTAZIONI

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma riservati ai soci ARCI (è possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento).

Vista la capienza limitata, è consigliatissima la prenotazione da questo link: Iscrizioni Concerto Bacan - Archi e Voce.

Nel rispetto delle normative vigenti dal 6 agosto l'ingresso agli eventi sarà riservato ai possessori di green pass.



BACÀN

La startup di produzione musicale vicentina ha in questi mesi mappato la scena veneta scoprendo delle sorprendenti artiste donne che integrano il concetto di improvvisazione nella loro ricerca artistica. Ecco dunque l'idea di dedicare loro una serie di concerti.

Solo in apparenza priva di preparazione e studio, l’improvvisazione è un approccio alla musica che richiede grande tecnica e conoscenza del proprio strumento. La rassegna farà scoprire agli ascoltatori il mondo della composizione estemporanea secondo l'estetica di 4 eclettiche musiciste che, con la loro arte, sperimentano e ricercano connessioni tra il proprio strumento, la loro musica e il pubblico.

