"Impressioniste: pioniere tra atelier e mondanità" conferenza all'auser di Altavilla

Nell’ambito delle attività dell’Auser - Università popolare di Altavilla Vicentina - Mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 15,00 si terrà nel salone Biblioteca Civica la conferenza di storia dell’arte della scrittrice e storica dell'arte vicentina Valentina Casarotto, "Impressioniste: pioniere tra atelier e mondanità”.

L'Ottocento è un secolo di grandi conquiste per le donne: le riforme scolastiche, le richieste di indipendenza, l’auspicato inserimento nel mondo del lavoro. Diventare una donna artista si inserisce nel novero delle possibilità per le più intraprendenti.

La Parigi dell’ultimo quarto dell’Ottocento fa da palcoscenico a un gruppo di donne che salgono alla ribalta aderendo con entusiasmo all’Impressionismo.

La loro vita mondana si divide tra serate di gala in società, sagaci discussioni nei salotti alla moda e il lavoro in atelier, quest'ultimo divenuto simbolo del loro status e della nuova emancipazione.

Dimenticate per quasi un secolo, finalmente la vita e l’opera di Marie Bracquemond, Berthe Morisot, Eva Gonzalès e Mary Cassatt sono state riesaminate dalla critica che ha restituito loro la giusta visibilità nel corso della storia dell'arte.





Biblioteca Civica di Altavilla Vicentina