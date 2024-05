Stefano Farronato racconta la sua traversata del ghiacciaio islandese più grande d’Europa

Sabato 1 giugno, Stefano Farronato presenta la sua ultima impresa Ferdasky al CRE-TA di San Giuseppe di Cassola.

L’esploratore bassanese racconterà i 14 giorni e i 160 km percorsi insieme a Roberto Ragazzi e Roberto Fantoli per conquistare il ghiacciaio islandese più grande d’Europa, il Vatnajokull.



Il team, partito da Reykjavik il 6 marzo, ha raggiunto il plateau del ghiacciaio, superando una serie di sfide che ne hanno messo a dura prova la determinazione e la resistenza. Le nevicate continue, la visibilità nulla, il vento tra i 20 e 40 metri al secondo - con raffiche fino a 120 km/h - hanno imposto anche una sosta forzata di 36 ore in tenda.



Sono riusciti ad attraversare integralmente il Vatnajokull, trainando le pulke, con gli sci, le tende artiche e tutto l’occorrente per sopravvivere in mezzo al ghiaccio, tra temperature al limite (-20°), nevicate incessanti e venti impetuosi.



“Il bianco è stato totale per 12 giorni su 14. Vedevamo appena le punte degli sci – racconta Stefano Farronato - Solo durante i primi due giorni siamo riusciti a vedere il cielo, un incredibile cielo stellato e una meravigliosa aurora boreale. Per il resto del viaggio la visibilità era ridotta a zero. Whiteout. Il nulla più totale” spiega l’esploratore bassanese.



L’appuntamento sarà sabato 1 giugno alle ore 21.15: il pubblico potrà ascoltare ogni dettagli di questa straordinaria avventura.



Cre-Ta, ex Caserma dei Muli, via Ca’ Baroncello, 6, San Giuseppe di Cassola (VI).