Vicenza in Festival apre con IL VOLO

I tre cantanti che hanno portato il bel canto nel mondo in scena il 3 settembre 2022, alle ore 21.00 nel prestigioso palcoscenico di Piazza dei Signori a Vicenza, una delle formazioni italiane più celebri che fonde la musica classica con le melodie pop, Gianluca, Ignazio e Piero hanno raggiunto un successo planetario, come pochissimi altri artisti italiani.

Il trio, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, porterà sul palco i brani tratti del loro recente tributo a Ennio Morricone, insieme ad altri successi che hanno caratterizzato la loro carriera. LIVE IN CONCERT è infatti un rivivere tutte le grandi emozioni con il meglio del loro repertorio.

Nel novembre scorso è uscito in tutto il mondo “IL VOLO SINGS MORRICONE” (Epic/Sony Music), album dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi. Per la registrazione dell’album, avvenuta ai Forum Studios di Roma, il Maestro Marcello Rota ha diretto la storica Orchestra Roma Sinfonietta che, dal 1994, anno della sua fondazione, ha collaborato intensamente con il Maestro Ennio Morricone, eseguendo la sua musica sotto la sua direzione nei maggiori teatri del mondo.

IL VOLO, nato nel 2009, ha vinto Sanremo 2015 con uno dei suoi brani di maggiore successo, “Grande Amore”, lo stesso pezzo con cui si è classificato terzo all’Eurovision Song Contest, sempre nello stesso anno. I tre cantanti sono stati i primi italiani a firmare un accordo con una multinazionale statunitense, la Geffen. Da allora, nella loro carriera hanno calcato i palchi più prestigiosi del mondo, conquistando anche una nomination al Latin Grammy. Il loro repertorio spazia dalla lirica al pop alla canzone d’autore, sostenuto da voci potentissime e da un grande affiatamento sul palco. Il nuovo tour partirà dagli USA a marzo 2022 dove, tra le tante tappe, arriverà anche al Radio City Music Hall di New York.

“La stagione 2022 dei grandi concerti in piazza dei Signori si aprirà il 3 settembre con un trio di livello internazionale. A Vicenza arriverà Il Volo – annuncia con soddisfazione l’assessore al turismo Silvio Giovine -. I due tenori e un baritono, noti in tutto il mondo, daranno il via alla nuova edizione di Vicenza in Festival, appuntamento fisso in chiusura della stagione estiva che da alcuni anni porta in città grandi nomi del panorama musicale nazionale ed internazionale. Inoltre il loro concerto, che fa parte del tour annunciato proprio oggi, aprirà anche l’edizione di settembre di ViOff. A questa data se ne aggiungeranno altre che andranno ad arricchire il calendario di concerti a cui si affiancheranno anche molte altre iniziative proposte nell’ambito di ViOff”.

“DuePunti Eventi ha un legame speciale con questi giovani artisti che abbiamo ospitato per la prima volta nel 2014 in Piazza degli Scacchi a Marostica, replicando poi nel 2015 – commenta Valerio Simonato, titolare dell’organizzazione – A qualche anno da quelle fantastiche esibizioni, IL VOLO è un gruppo straordinario, più maturo e con una inarrestabile carriera internazionale. Abbiamo voluto inaugurare la nuova edizione di Vicenza in Festival con un grande evento e con uno show che, di sicuro, rimarrà nel cuore del pubblico”.

Primo, importante annuncio per l’atteso festival firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Vicenza.

Inizio concerti ore 21.00.

Prevendite a partire dalla ore 15.00 di martedì 1 marzo nel circuito Ticketone, on line e punti vendita.

Biglietti:

Poltronissima Platinum € 85 + diritti di prevendita

Poltronissima Gold € 68 + diritti di prevendita

Poltronissima € 60 + diritti di prevendita

Poltrona € 50 + diritti di prevendita

Tutte le informazioni su: https://www.vicenzainfestival.it/