Il Veneto legge: tutti gli eventi nel vicentino

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la Maratona di lettura, che vede coinvolte prima scuole, biblioteche, librerie e si rivolge a tutti quelli che che amano i libri. Si leggerà per bambini, ma anche per adulti, anziani e ragazzi.

Saranno diverse le modalità di fruizione (a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia ci saranno molte video letture, podcast, dirette streaming veicolate attraverso i canali social o i siti web), ma identico l’obiettivo: leggere ‘insieme’, ovunque e ad alta voce e condividere comunque, nonostante le restrizioni, questa passione.

Già raggiunti i 500 eventi caricati sul portale www.ilvenetolegge.it

Un segnale che la lettura e la sua promozione non ‘sono in quarantena’, anzi si moltiplicano trovando anche strategie e canali diversi dall’incontro diretto.

Un invito, che ogni anno si ripete, a partecipare numerosi, ad organizzare eventi, a proporre contenuti, per dare spazio alla lettura, in tutte le forme possibili e promuoverle attraverso il sito www.ilvenetolegge.it

25 SETTEMBRE 2020 h 20.30 Maratona di lettura…in viaggio! Comune di Chiampo Piazza Zanella Giacomo, Chiampo, VI, Italia Maratona di Lettura ...in viaggio!

Camminando insieme scopriamo culture diverse. SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 21:00 Francesco Sattin presenta il suo libro “Facce da tubo” Biblioteca Civica di Dueville Via Rossi, 37, Dueville, VI, Italia Lo scrittore Francesco Sattin presenta il libro "Facce da tubo" SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 18.30 Nicoletta Rocchetto presenta il suo libro “Giovannino Fortecuore” Biblioteca Civica di Dueville Via Rossi, 37, Dueville, VI, Italia Presentazione del libro “Giovannino Fortecuore”

di Nicoletta Rocchetto

Ingresso libero SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 15.30 Viaggiare con la fantasia :Harold e la matita viola Comune di Costabissara - biblioteca comunale "Dante Alighieri" Costabissara, VI, Italia Harold e la matita viola, un viaggio con la fantasia con racconto e laboratorio artistico SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 20.30 LA PASSIONE DELLA LETTURA COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO Via Generale G. Giardino, 2, Romano D'ezzelino, VI, Italia PRESENTAZIONE E PRIMA SERATA DEL CORSO DI BOOKCOUNSELING "LA PASSIONE DELLA LETTURA" SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 16.30 VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO Via Brenta, Romano D'ezzelino, VI, Italia Letture ad alta voce sul tema del viaggio con laboratorio pop-up SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 7.50 - 12.50 Letture animate dentro e fuori dall’aula Scuola Primaria G. Longo Grancona Via Zuccante Giuseppe, 10, Pederiva, VI, Italia Letture animate a cura degli insegnanti per tutte le età. SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 17:30- 18:30 Staffetta Letteraria Rodariana Comitato di Gestione della Biblioteca Via Cairoli, 4, 36063 Marostica, VI, Italia Dalle ore 17.30 nel Giardino della Biblioteca Civica

"Staffetta letteraria Rodariana" SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 17.00-18.30 Viaggio in Patagonia. Letture per terra e per mare Associazione culturale Pigafetta 500 Piazza San Lorenzo, Vicenza, VI, Italia Un invito alla lettura delle più belle pagine dedicate alla Patagonia, a partire dal primo a scriverne, il vicentino Antonio Pigafetta che diede anche il nome a queste terre. Meta poi del viaggio per eccellenza, ha trovato tra i suoi maggiori interpreti Bruce Chatwin, Francisco Coloane, Luis Sepulveda...ma in Patagonia sono passati anche Charles Darwin, Don Patagonia, Giacomo Bove. Attraverso la voce di lettori e viaggiatori, Pigafetta 500 vuole continuare a viaggiare, per terra e per mare. SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 16 Leggo anch’io Biblioteca di Grisignano di Zocco Via Bedinella, 21, Grisignano di Zocco, VI, Italia Lettura condivisa ad alta voce per bambini 6-10 anni SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 17.30 GERARDO, EZZELINO E LA ROSA DI FEDERICO II Lettura della fiaba ispirata ad Ezzelino III e alla sua amicizia con l’imperatore Federico II BIBLIOTECA CIVICA DI BASSANO DEL GRAPPA Castello degli Ezzelini, Piazza Castello Ezzelini, Bassano del Grappa, VI, Italia Lettura del libro per bambini Gerardo, Ezzelino e la rosa di Federico II, la fiaba di Bassano ispirata ad Ezzelino III e alla sua amicizia con l’imperatore Federico II. SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 16.00 Leggiamo insieme in libreria Libreria La Vispa Teresa Via G. Vaccari, 144, 36100 Vicenza VI, Italia In occasione della quarta edizione della Maratona di Lettura "Veneto Legge" l'Associazione Genitori ICS e delle scuole primarie "Loschi" e "Arnaldi" del Comune di Vicenza (Comprensivo n.1), propongono in collaborazione con la libreria "Vispa Teresa", un pomeriggio di letture animate per contribuire a rendere la pratica della lettura un'abitudine sociale diffusa e riconosciuta.

Due gli appuntamenti, il primo alle ore 16.00 e il secondo alle ore 17.00.



L'ingresso, per problemi legati alla contenimento del COVID-19, dovranno essere limitati a 20 persone (bambini e adulti) alla volta e per questo è obbligatoria la prenotazione scrivendo alla mail librerialavispateresa@gmail.com

Ingresso libero SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 20:30 “Ricette migranti: 20 piatti, 20 storie di vita” Biblioteca "D. Pittarini" di Sandrigo Viale Ippodromo, 2, Sandrigo, VI, Italia Maratona di lettura SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 21.00 Incontro con Andrea Ciresola Prosa&Prosit Contrà Daniele Manin, 20, Vicenza, VI, Italia All’Enosteria Bissara, avremo con noi un artista eclettico. Andrea Ciresola, veronese, restauratore di Beni Culturali, “lavoro che tradisce con le passioni di sempre: la scrittura e la pittura”.



Con lui chiacchiereremo del suo libro RACCONTI PER L’ORA D’ARIA, edito da Giuseppe Laterza. SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 17.00 Tombola letteraria Biblioteca Civica di Thiene Via Francesco Corradini, Thiene, VI, Italia Cosa succede se, al posto dei numeri, durante una tombola vengono estratti dei libri? SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 17.00 Maratona di lettura per piccoli e grandi Biblioteca Civica di Thiene Via Rozzampia, Rozzampia, VI, Italia Letture in.... volo per bambini presso l'aeroporto Ferrarin di Thiene SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 15:00 LETTURE AD ALTA VOCE AL PARCO DI VILLA LAVERDA COMUNE DI BREGANZE Via Castelletto, 80, 36042 Breganze VI, Italia letture ad alta voce per ragazzi - presentazione libro SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 8.00 -13.00 Viaggi in aula. Escape room emozionanti! Scuola Primaria Pietro Scalcerle -IC Thiene Piazza Pietro Scalcerle,8, 36016 Thiene VI, Italia Non c'è posto migliore per intraprendere un viaggio: l'aula come un' escape room. Indizi da trovare e prove da superare per mettersi in viaggio con i libri. SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 16.00 Viaggio nel magico mondo dei libri Comune di Trissino Via A. Manzoni, 10, Trissino, VI, Italia Divertenti giochi a squadre per ragazzi e ragazze delle scuole medie SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 20.45 Concerto Letterario – Un viaggio tra musica e libri Comune di Trissino Via A. Manzoni, 10, Trissino, VI, Italia In occasione del progetto regionale "il Veneto legge" concerto letterario in biblioteca con la collaborazione del gruppo di lettura "Oltre con...testo" SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 17.30 VIAGGI FANTASTICI Biblioteca Luigi Meneghello di Malo Via Cardinale de Lai, 61, Malo, VI, Italia Chi da piccolo non ha sognato di vivere avventure in cui mettere alla prova il proprio coraggio, sconfiggendo creature mostruose e affrontando sfide titaniche?



Letture dedicate ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni.

Con la narratrice Claudia Bellemo di Febo Teatro. SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 15:30 GIROGIROTONDO STORIE IN VIAGGIO Biblioteca Luigi Meneghello di Malo Via Cardinale de Lai, 61, Malo, VI, Italia Nel viaggiare intorno al mondo, come in un girotondo, capita che ci si prenda per mano anche con sconosciuti che vengono da mondi, paesi, storie tutte da scoprire.

Forse la cosa più bella del viaggiare è trovare nuovi amici?

Letture dedicate ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Con la narratrice Claudia Bellemo di Febo Teatro. SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 20.30 Bruno Nicolè. Presentazione del libro con l’autore Fabio Nicolè Comune di Monteviale Via A. Cibele, 15, Monteviale, VI, Italia BRUNO NICOLÈ. Ho amato lo sport e ho scelto il calcio. Ho scelto il calcio e ho amato lo sport. Presentazione del libro con l'autore FABIO NICOLÈ SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 16.30 IN VIAGGIO CON ALICE CASCHERINA Biblioteca di Monteviale Piazza Libertà, 20, Monteviale, VI, Italia Un viaggio nella fantasia seguendo le avventure di Alice cascherina e accompagnati dal maestro Gianni Rodari. L'evento è curato dal gruppo di lettori volontari e si rivolge preferibilmente a bambini dai 3 ai 7 anni. SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 7.50-12.50 Maratona di letture sul tema del viaggio IC "Don Bosco" scuola secondaria di I grado Istituto Comprensivo "Don Bosco", Via Vivaldi, Cavazzale, VI, Italia Le classi della scuola secondaria di I grado affrontano letture sul tema del viaggio SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h mattino Viaggio per mare, per terra, per cielo…..dal mito alla letteratura del Novecento IC "U. BOMBIERI" Valbrenta (VI) in tutte le sedi Valstagna, Solagna, Pove Piazza Degli Scalpellini, Pove del Grappa, VI, Italia Viaggio per mare, per terra, per cielo.....dal mito alla letteratura del Novecento SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 10.30 CONVERGENZE – presentazione del libro Glocal Comunity. Pane pace e libertà Biblioteca Civica di Santorso Piazza Aldo Moro, Santorso, VI, Italia Convergenze: cinque colazioni culturali in Biblioteca il sabato mattina

Compila il modulo di partecipazione e riserva un posto



sabato 26 settembre ore 10.30 - Biblioteca civica, piazza Aldo Moro



Glocal comunity - PANE PACE E LIBERTA'



Incontro con Joy Betti, curatore del volume.



Come salvaguardare il capitale umano usando innesti da altre culture;attraverso forme di contatto, di apprendimento culturale e di collaborazione scientifica.



A causa dell'emergenza Coronavirus i posti sono limitati.



E' necessario prenotare: clicca qui per compilare il modulo.



Per informazioni telefonare al numero 0445649570. SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 20.30 Presentazione libro “Cèa Venessia – Odissea nostrana dal nordEst all’Australia” di Marco Zoppello Comune di Camisano Vicentino Via Torrone, Rampazzo, VI, Italia Presentazione del libro "Cèa Venessia - Odissea nostrana dal Nordest all'Australia"

dal quale è tratto l’omonimo spettacolo teatrale da parte dell’autore e regista Marco Zoppello nel cortile Costantini sotto il Torrione di Rampazzo. SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 17.00 LETTURE AL PARCO COMUNE DI COLCERESA Villaraspa, VI, Italia Letture per bambini dai 3 ai 8 anni a cura delle lettrici volontarie "Storie dal Cesto" presso il parco giochi di Villaraspa di Colceresa. SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 20.30 IN VIAGGIO CON UN LIBRO COMUNE DI POVE DEL GRAPPA Via Costantina, 2, Pove del Grappa, VI, Italia Lettura ad alta voce, itinerante, attorno al palazzo del Municipio, con personaggi allegorici inerenti al libro SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 16.30 Lettura illustrata a cura di Natascha Stolz tratta dal libro “Il giardiniere dei sogni” Biblioteca Civica "C.Goldoni" - Zanè Piazzale Moro A., 1, 36010 Zanè VI, Italia Progetto di Lettura Illustrata SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 10,30 STORIE IN BICICLETTA Biblioteca civica "Dino Buzzati" Monticello Conte Otto Via G. Roi, 122, 36010 Monticello Conte Otto VI, Italia 26 settembre 2020 SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 18:00 Il racconto è servito Biblioteca Civica di Thiene Thiene, VI, Italia Letture ad alta voce sul tema del cibo SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 18.00-19.30 “Letture al parco” – Maratona di lettura 2020 Comune di Lugo di Vicenza Lugo di Vicenza, VI, Italia "Letture al parco"



alcuni brani selezionati verranno letti ad alta voce al parco



con una maratona di lettura a cura del gruppo LaaAV SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 10:30 Un fantastico viaggio nelle nostre emozioni Comunità di Grancona, Coop. Un segno di pace Via Ferrigolo Silvio, Pederiva, VI, Italia Considerando il libro come un possibile strumento di aggregazione, la responsabile, in collaborazione con la coordinatrice, struttura l’attività prevedendo la partecipazione di tutti gli utenti della comunità alla lettura del libro scelto nel tentativo di compiere con tutti un viaggio nel proprio mondo interiore. SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h ore 10.00 - 22.30 LEGGI PIANO E VAI LONTANO Comune di Chiuppano e Biblioteca Via Colere, Chiuppano, VI, Italia Maratona di lettura per tutte le etài! SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h Orario scolastico Il Remondini legge IIS G.A. Remondini IIS Giovanni Antonio Remondini, Strada Travettore, Bassano del Grappa, VI, Italia Letture in classe SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 18:00 Mariano Castello presenta “Quelli di Ressecco” Biblioteca comunale "R. Bortoli" Chiesa di San Francesco, Via Baratto, Schio, VI, Italia In occasione della Maratona di Lettura, Mariano Castello presenta "Quelli di Ressecco".



Evento organizzato insieme ai gruppi di Lettura di Schio e con la musica di Marcello Grandesso e Daniela Dalle Carbonare.



Si svolgerà presso la Chiesa di San Francesco a Schio alle ore 18:00.



Nel rispetto delle misure di sicurezza legate all'emergenza COVID-19, i posti sono limitati e distanziati quindi l'INGRESSO E' SU PRENOTAZIONE allo 0445/611611 o via email a biblioteca.consulenza@comune.schio.vi.it SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 17:00 Per la Maratona di lettura – IL VENETO LEGGE 2020 vi faremo viaggiare comodamente seduti sul vostro divano di casa. Del resto si sa che leggere è il modo più veloce, sicuro ed economico per viaggiare. Ci potrete ascoltare il 25 settembre su Radio LaAV: https://www.spreaker.com/search?query=Letture%20ad%20Alta%20Voce%20-%20Stagione Circolo LaAV Nove Rosà Via del Donatore, 36055 Nove, VI, Italia Per la Maratona di lettura - IL VENETO LEGGE 2020 vi faremo viaggiare comodamente seduti sul vostro divano di casa. Del resto si sa che leggere è il modo più veloce, sicuro ed economico per viaggiare. Ci potrete ascoltare il 25 settembre su Radio LaAV: https://www.spreaker.com/search?query=Letture%20ad%20Alta%20Voce%20-%20Stagione SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 20.45 Tombola letteraria Biblioteca Comunale di Bressanvido Via Chiesa Nord, 5, Bressanvido, VI, Italia In occasione della Maratona di Lettura "Il Veneto Legge" la Biblioteca Comunale di Bressanvido organizza la prima Tombola Letteraria! SCOPRI L'EVENTO

25 SETTEMBRE 2020 h 16:00 Letture nel giardino della biblioteca Biblioteca Civica P. Maccà piazza Antonio Vellere, Sarcedo, VI, Italia Letture per bambini e famigliari (dai 3 ai 99 anni) SCOPRI L'EVENTO