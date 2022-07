Situato sulla collina che domina Vicenza, il Santuario di Monte Berico è una meta ideale della spirito e dell’anima, per chi ha fede, luogo d’arte per chi ama la storia e la bellezza.

La storia della chiesa è legata a due apparizioni della Madonna proprio su questa collina e durante la visita scoprirete la storia dell’ edificio proprio in seguito alle apparizioni.

La visita agli interni della Basilica di Monte Berico spiega il risultato ottenuto dalla “fusione” di due diversi edifici in un unico grande complesso: quello gotico dove è posizionato l’altare e quello barocco risultato dell’ampliamento della chiesa avvenuto in epoca successiva.

La visita vi porterà anche nel chiostro e nell’antico refettorio del convento dove è possibile ammirare la celebre tela del Veronese “La Cena di San Gregorio Magno” protagonista di curiose vicende sul finire del XVIII secolo.



Venerdì 15 luglio 2022

1° turno: ore 9.30

2° turno: ore 16.30



DURATA: 1h30



RITROVO: davanti alla Madonna di Monte Berico, Vicenza (VI)



CONTRIBUTO: 12 € ADULTI / 5 € ridotto fino a 16 anni





https://eventi.venetosegreto.com/evento/il-tesoro-di-monte-berico-visita-guidata/