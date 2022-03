Il duo T.A.P. Saxophone in concerto al Conservatorio

S’intitola “Musica libera da dogmi...” il nuovo appuntamento, in arrivo venerdì 11 marzo 2022 alle ore 18.00, promosso dal Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo” per “Dopo il rumore”: la rassegna dedicata alla scena contemporanea, da leggersi, secondo la visione del direttore artistico Adalberto Ferrari, come “musica d’oggi”, senza confini di genere e all’insegna della qualità, con l’obiettivo di riunire le diverse visioni musicali della contemporaneità. Un titolo quindi programmatico e perfettamente in tema con la proposta del cartellone dietro il quale c’è una formazione, nata in seno al Conservatorio, che ha fatto della “libertà” la propria cifra stilistica, sia dal punto di vista compositivo che da quello interpretativo: il T.A.P. Saxophone Duo dei sassofonisti Alessandro Juncos e Riccardo Fachinat. Il concerto, in programma presso la Sala “Marcella Pobbe” dell’Istituto di Contra’ San Domenico, sarà una sorta di “viaggio oltre i generi”, in cui verranno proposti brani originali del duo e di autori contemporanei vicini al progetto artistico, unitamente a riletture di altre tradizioni, presenti e passate, il tutto tenuto insieme dall’utilizzo dell’improvvisazione libera. I pezzi originali del duo, a firma di Juncos, disposti in apertura, a metà e in chiusura di scaletta, sono “Passaggio”, “Come se fossimo Macchine”, “T.A.P” - brano “manifesto” del progetto - “Guitarra y vino” e “Rum”. Si ascolteranno poi “Loop” di Karol Beffa, compositore e pianista franco-svizzero di origine polacca, due brani di docenti del “Pedrollo”, “Verità nascoste” di Edoardo Bruni e “Poli” di Adalberto Ferrari, il Tango Etude n. 3 di Astor Piazzolla, nell’arrangiamento di Fachinat e, con un balzo nell’Argentina odierna, un’antologia di sei lavori di Fernando Lerman - “Malambo en Canon”, “Milonga”, “Melodia y bajo”, “Canon Tanguero”, “Passacalle”, “Invención” - , seguita da “Vou Vivendo” e “Um a zero” di Pixinguinha, pseudonimo del brasiliano Alfredo da Rocha Viana Filho.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it o tramite la piattaforma Evenbrite. L’accesso è consentito con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata.