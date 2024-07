Il racconto - tra immagini, musica, scene celebri, pagine - di un decennio leggendario, che avrebbe avuto un’enorme influenza sul futuro: gli anni ‘60. Sabato 6 luglio alle 21.00, nel parco di villa Da Schio a Costozza di Longare (VI), la sesta edizione del festival culturale “I suoni della natura” si apre con Il sogno e il risveglio. Gli anni ‘60 tra cinema, tv, letteratura. Una conferenza spettacolo e multimediale di Jacopo Bulgarini d’Elci (direttore di Mondoserie.it), che racconta in termini colorati e avvincenti alcuni dei grandi temi che attraversano quel cruciale decennio. Tra creatività, libertà, tensioni, paure…

Da La dolce vita a 2001 Odissea nello spazio, da Il laureato a La notte dei morti viventi, da Il sorpasso a Easy Rider, il cinema fa la parte del leone con alcune delle pellicole più famose del periodo. Ma c’è spazio anche per la televisione, medium in rapida crescita. Veicolo di novità e di racconti, come il primo confronto presidenziale tra Kennedy e Nixon o l’assassinio di JFK; e poi delle prime clamorose notizie in mondovisione: una su tutte, lo sbarco sulla Luna, che l’intero pianeta segue col fiato sospeso. E poi la letteratura, affidata alla voce recitante di Livio Pacella (autore e attore) che fissa in alcune pagine eccezionali momenti altrettanto iconici: dal realismo sporco di Charles Bukowski passando per le denunce di Pasolini fino alle visioni distopiche di Philip Dick.

Un racconto emozionante, tra nostalgia e scoperta, per ripensare a un decennio cruciale.

Il festival “I suoni della natura” prosegue fino al 28 luglio con altri sei appuntamenti, tutti a ingresso libero, sotto il segno di musica, letteratura, cinema e cultura.