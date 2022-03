Il sogno di tartaruga, una fiaba africana al Teatro Astra

Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero che si trovava in un luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della terra: banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio, patate dolci, manioca e tanti altri.



Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali, ma tutti risero.

“E’ solo un sogno”, dicevano. “No”, replicò Tartaruga, “sono sicura che esiste davvero. Andrò da Nonna Koko e lei saprà dirmi dove cresce”. “Aspetta! Andrò io, tu sei troppo lenta!”, disse la scimmia. E si mise in viaggio.



Ma ai sogni occorre credere fino in fondo perché si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta!

Tartaruga tutto questo lo sa molto bene. E Tartaruga aspettò con la sua nota pazienza, così alla fine…

Lo spettacolo "Il sogno di tartaruga" è in programma il 03/04/2022 al Teatro Astra di Vicenza



Il racconto di questo albero meraviglioso viene dall’Africa, un continente che tutti sogniamo, una terra che immaginiamo piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale. Ed è così che vogliamo raccontare la storia, con vivacità e tanta musica, come in un sogno.



I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista.

Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.