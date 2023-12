Il sentiero di Natale a Piovene Rocchette

Domenica 10 Dicembre arriva il Sentiero di Natale!

Il centro di Piovene Rocchette farà da sfondo ad una calda atmosfera natalizia tra luci, addobbi, musica, attività per bambini, mercatino natalizio, street food e molto altro ancora.

Potrete trovare idee regalo originali e lasciatevi abbracciare dal calore e dai profumi del Natale.

La giornata sarà allietata da trampolieri, zampognari, spettacolo di magia, truccabimbi e altro come l’immancabile visita di Babbo Natale, per la gioia dei bambini e non solo.