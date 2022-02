Il Sentiero delle Piume

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Orgiano, assieme a Sossano e ad Alonte, è uno dei comuni più meridionali dell'area berica. Il paesaggio, nonostante sia fortemente antropizzato, offre inaspettati e spettacolari scorci naturalistici.

Con questo itinerariosi va a scoprire quello che resta del Castello Barugola Orgiano, per poi proseguire tra prati aridi, boschi e vigneti fino a scendere in un caratteristico tratto di forra: lo Scaranto di Orgiano.

Un percorso facile e adatto a tutti, allietato da ampie e spettacolari aperture panoramiche sulla Val Liona, sugli Euganei, fino al Monte Baldo e ai Lessini.

Luogo e ora di ritrovo: Ore 14:00 parcheggio davanti al Bar Breda a Orgiano

Dati tecnici:

-Lunghezza: 9 km circa

-Dislivello in salita: 250 m circa

-Impegno e difficoltà: facile, adatto anche alle famiglie

-Rientro previsto entro le 18:00 circa (variabile a seconda del passo e delle pause).

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida, 10 € per i minori di 14 anni.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Pila frontale o torcia (facoltativo)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica.