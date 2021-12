Il Sentiero delle Fontanelle di Barbarano

Una bella escursione alla scoperta della zona montuosa di Barbarano, fino a lambire il confine con Zovencedo. Dal solco dello Scaranto della Scudelletta si va a scoprire le sorgenti che lo alimentano, fino alle sorgenti isolate, ora abbandonate ma un tempo di vitale importanza per la gente locale.

Dai boschi selvaggi di fondovalle fino ai prati aridi, passando per tracce della Scogliera Oligocenica, doline, resti di cave sotterranee in un percorso assai vario dal punto di vista paesaggistico, ricco di curiosità e di scorci panoramici inconsueti. L'anello escursionistico più completo di Barbarano, per una fantastica giornata sui Berici.

DOMENICA 12/12/2021 ALLE ORE 09:00

Luogo e ora di ritrovo: ore 9:00 piazza di Barbarano (davanti alla chiesa)

https://maps.app.goo.gl/H8yex29JBmXDTZxk9

Dati tecnici:

-Lunghezza: 15 km circa

-Dislivello in salita: 600 metri circa

-Impegno e difficoltà: medio

- Pranzo al sacco

- Rientro a Barbarano previsto entro le 16.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (pranzo al sacco)

- Pila frontale o torcia (consigliato)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida. 10 euro ai minori di 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Posti limitati.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica.