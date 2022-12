Il sentiero del Natale a Piovene Rocchette: mercatino con artigianato, street food, luci e addobbi

Orario non disponibile

Giovedì 8 dicembre torna il tradizionale mercatino di Natale ricco di tante novità e un magico percorso che si snoda tra le vie del paese in una calda atmosfera natalizia fatta di luci, addobbi, musica, street food, attività per i bambini e molto altro ancora…Si aprono le porte del Sentiero di Natale. Se quelle che cercate sono idee originali e uniche per i regali troverete prodotti di artigianato, gastronomici, handmade.

PROGRAMMA 8 DICEMBRE 2022