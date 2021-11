Il Senso della Musica, ciclo di conferenze e concerti al Pedrollo

Indirizzo non disponibile

Il Senso della Musica - Ciclo di conferenze con musica", è una rassegna in presenza del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo” suddivisa in due parti: una di relazione e in una musicale collegata ai temi trattati, unendo quindi la musicologia e la ricerca all’esecuzione. Una modalità gradita a tutto il pubblico, a quello specializzato e a chi ha desiderio di comprendere meglio gli aspetti musicali e storiografici delle composizioni e i temi proposti.

Un’edizione particolarmente ricca quella in programma per il nuovo anno accademico dell’Istituto vicentino, con una decina di appuntamenti da qui a maggio 2022in cui verranno presentati molti libri su argomenti e autori specifici, piuttosto che l’analisi di forme musicali e periodi particolari, storie di nomi noti e meno noti del panorama musicale, insieme a studi e ricerche condotti dai docenti del “Pedrollo”.

Tre gli appuntamenti previsti a novembre, a partire da quello che inaugura la stagione giovedì 4 alle ore 17.00 alla Sala Concerti “Marcella Pobbe” di Contra’ San Domenico, in cui verrà presentato il volume “Johann Mattheson, La grande scuola del Basso Continuo”, prima edizione italiana a cura di Giovanni Verona ed Enrico Zanovello (Edizioni Armelin Musica, Padova).

Introduce il prof. Stefano Lorenzetti, professore di Storia della musica per didattica della musica al Conservatorio vicentino, nonché musicista e musicologo. A seguire Jimin Oh, soprano, Miriam Callegaro, contralto, Steno Boesso, fagotto, Enrico Zanovello e Nicola Lamon, clavicembalo, eseguiranno musiche vocali e strumentali di Georg Philipp Telemann (tratte da “Kirchen-Arien” e “Der getreue Music-Meister”), Johann Mattheson (da “Grosse Generalbass Schule”) e Georg Friedrich Haendel (dall’oratorio “La Resurrezione”).

Giovedì 18 novembre (ore 17.00), alla Chiesa di San Domenico annessa al “Pedrollo”, il docente di Organo Enrico Zanovello presenterà il libro di Andrea Macinanti “Fabricato alla guisa del corpo humano. L’organo come metafora” e si ascolteranno brani di Girolamo Frescobaldi, Johann Hieronymus Kapsberger e Michelangelo Rossi.

L’ultimo appuntamento di novembre, lunedì 29 (ore 17.00), Sala “Pobbe”, vedrà il prof. Lorenzetti impegnato nella presentazione del libro di Sandy Tolan “Il potere della Musica - Figli delle pietre in una terra difficile”.

Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@consvi.it o sulla piattaforma Eventbrite. Obbligatori Green Pass e mascherina.