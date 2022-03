“Il Senso della Musica” celebra il virtuoso del flauto Rampal

Indirizzo non disponibile

“Il Senso della Musica”, rassegna del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo” che unisce la musicologia all’esecuzione musicale in una modalità aperta a tutto il pubblico, sabato 26 marzo 2022, alle ore 14.30, presso la Sala Concerti “Marcella Pobbe” dell’Istituto di Contra’ San Domenico, prepara l’appuntamento dal titolo “Jean-Pierre Rampal: conversazioni ed esecuzioni intorno al celebre flautista francese nel centenario della nascita”. Ad approfondire la figura di Rampal (1922-2000), virtuoso del flauto al quale furono dedicate opere dai più grandi compositori del Novecento, fra cui Pierre Boulez, Francis Poulenc e Leonard Bernstein, sarà il musicologo, didatta e musicista Giuseppe Fagnocchi, docente di Musica da camera presso il Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo e autore, fra i numerosi saggi e articoli dedicati a vari aspetti musicologici, del volume “Lineamenti di storia della letteratura flautistica” (Mobydick, Faenza), giunto in pochi anni a tre edizioni. Fagnocchi svolge inoltre attività concertistica con particolare predilezione per i repertori “colti” del XX e XXI secolo. La parte di concerto dell’appuntamento di sabato vedrà il pianista Riccardo Atanasio accompagnare le flautiste Martina Bezzan e Agnese Tessari rispettivamente nell’interpretazione della “Sonatine” della compositrice Claude Arrieu (1903-1990), pseudonimo di Ann Marie Simon, brano che riscosse un grande esito alla prima esecuzione radiofonica nel 1944 proprio grazie a Rampal, e della Sonata FP164 di Francis Poulenc (1899-1963), uno dei più celebri lavori da camera del compositore, modellata sulle caratteristiche tecniche e musicali di Rampal, il quale la suonò alla prima esecuzione pubblica, avvenuta a Strasburgo nel 1957, assieme allo stesso Poulenc al pianoforte.

L’accesso è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuarsi tramite la piattaforma Evenbrite. Obbligatori Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata.