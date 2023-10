Il Ritorno dal Bosco: la Val d'Astico com'era e come viveva

Indirizzo non disponibile

Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre 2023, si terrà, a Valdastico, Il Ritorno dal Bosco, un fine settimana che riporta tra le vie del paese tutto il sapore, la passione e la bellezza di un tempo passato.

Ritornano gerle, scalà, barele, barossi, slite, seghe e segoni.

Ritornano strie, orchi, anguane e salbanei.

Ritorna il bosco che ormai non c'è più.

La Val d'Astico si trasforma mostrandosi in piazza com'era e come viveva, riscoprendo la sua memoria e le sue radici.

Programma 2023

Sabato 14 Ottobre

Ore 16:00 Apertura della manifestazione

Ore 18:00 Don Marco Pozza – presentazione “Alla fine è sempre all’improvviso”

Ore 19:00 apertura stand gastronomico con piatti tipici del territorio

Ore 20:00 Notte dei Giochi popolari – Circo di strada in piazza

Ore 21:00 Proiezione “Sogni di Grande Nord” con Paolo Cognetti

Ore 22:00 La grande sfida della Cuccagna.

Domenica 15 Ottobre

Ore 9:00 Apertura del mercatino del bosco

Ore 10:30 Francesco Vidotto – presentazione “A ciascuno il proprio Dio”

Ore 12:00 apertura stand gastronomico con piatti tipici

Ore 15:00 Rievocazione storica de ‘Il Ritorno dal Bosco’

Ore 21:00 Concerto dei Rumatera.

Falegnami d’alta quota (DMax) incontreranno gli spettatori durante la Domenica.

Evento a cura dell'Amministrazione comunale di Valdastico in collaborazione con l'Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli, la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza.

Foto di copertina di Luciano Lorenzi