Sabato 16 marzo alle ore 10.00 si terrà alla Biblioteca Internazionale “La Vigna” la conferenza “Il Riciclo della carta” con Alberto Marchi, presidente di COMIECO (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) che approfondirà le tematiche legate alla sostenibilità ambientale e al riciclo dei materiali cartacei. L’incontro è organizzato dai Rotary Club Vicenza, Arzignano, Vicenza Berici, Vicenza Palladio nell’ambito delle iniziative del Service distrettuale “Rotary Plastic Ride”.



In occasione della conferenza, sarà presentato il libro "Ricette di Carta: dalla cucina per raccontare il riciclo della carta", edito da COMIECO, a cura di Giulia Mancini e con la collaborazione dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Il volume propone un approccio innovativo e creativo al tema della produzione e del riciclo, utilizzando il linguaggio della cucina per narrare la storia affascinante di come la carta viene prodotta e può trasformarsi in nuovi prodotti.



Introduce Raffaele Cavalli, Presidente Rotary Club Vicenza.





In presenza, è gradita la registrazione: https://bit.ly/4c3vQoH