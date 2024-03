Il Respiro della Foresta, un documentario sulle monache buddiste

Indirizzo non disponibile

Venerdì 08 marzo 2024 alle ore 20.45 presso l'Auditorium di Piovene Rocchette prosegue la stagione cinematografica organizzata dal Comune di Piovene Rocchette con la proiezione del film documentario "Il respiro della foresta" diretto da Huaqing Jin.

Il Respiro della Foresta

Il documentario tratta delle 20.000 monache buddiste che vivono in un monastero sole, isolate dal resto del mondo.

Tra gli altipiani del Tibet, in mezzo ad una natura primordiale e selvaggia, queste donne non possono fare affidamento che su loro stesse. Attraverso i principi della loro religione cercano risposte ai quesiti esistenziali propri di ogni uomo, seguendo quel filo che ci consente di tendere al divino. Il film segue queste donne nei 100 giorni più freddi dell’anno, durante i quali dovranno fare esperienza di vita e morte, sofferenza e guarigione, karma e conseguenze. Anno: 2021. Durata: 85 Minuti

PREZZI

Biglietto singolo €5,00

Ridotto €3,00