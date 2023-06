Il regista Nanni Moretti incontra il pubblico e presenta Palombella Rossa

Prezzo non disponibile

Il regista Nanni Moretti torna a Vicenza per presentare il restauro di uno dei suoi più importanti film: Palombella Rossa.

Il grande cineasta romano sarà ospite di Cinema Odeon e Cinema sotto le stelle, martedì 4 luglio alle ore 21.30 ai Chiostri di santa Corona.

Sarà occasione per ascoltare i racconti di Moretti legati alla scrittura e alla realizzazione del film e di come l'opera si inserisce nella sua carriera e quali rimandi ha persino nel suo ultimo film, 'Il sol dell'avvenire'.

PALOMBELLA ROSSA

di Nanni Moretti

Italia, 1989 – Commedia – 98 min

con Nanni Moretti, Silvio Orlando, Mariella Valentini, Eugenio Masciari, Asia Argento

L’ultimo atto di Michele Apicella, dirigente PCI smemorato e pallanuotista che sbaglierà il rigore della vita, galleggia tra vasta riflessione sul presente e autoanalisi per via metaforica, con qualche hommage felliniano. film non solo restituisce con forza il dramma del “popolo comunista” alle prese con le disillusioni del 1989, ma ne amplia il valore rendendone universale il senso di pena e sconfitta umana.

E' possibile partecipare alla serata prenotandosi in biglietteria online o in cassa, i posti sono numerati - potete scegliere i posti che preferite in anticipo!

BIGLIETTI: https://odeonvicenza.18tickets.it

INFO: www.odeonline.it