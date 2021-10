Il profumo del mosto: escursione sulle colline di Breganze con degustazione in cantina

Escursione nel cuore della zona DOC Breganze, da sempre terra di grandi vini. Si parte dalla Cantina Col Dovigo, storica azienda familiare situata lungo il percorso enoturistico della Strada del Torcolato e dei vini di Breganze, per immergersi nel tipico paesaggio collinare di quest’area, caratterizzato da ampie distese di vigneti in veste autunnale.

Sarà un suggestivo itinerario ad anello: inizieremo con un dolce saliscendi tra i filari, costeggeremo un tratto del Chiavone Bianco per poi risalire la dorsale e ricongiungerci con Cantina Col Dovigo.

Qui i proprietari faranno visitare la cantina e i vigneti adiacenti, spiegando passo passo i processi che portano alla produzione del vino dalla vendemmia all'imbottigliamento. A seguire una degustazione di 3 vini abbinata ad un ricco Brunch Box curato dal bar La Stazione.



QUANDO: sabato 16 ottobre 2021

Ore 09:00

Ritrovo a Breganze presso Cantina Col Dovigo (link Maps: https://goo.gl/maps/ZHMoqA7WUGxmFq2F7)



DURATA: circa 4 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 6 km, dislivello 120 m.



COSTO: € 37,00

Comprende:

Escursione con guida naturalistico-ambientale

Degustazione di 3 vini della Cantina Col Dovigo

Brunch Box by La Stazione*

*Il Brunch Box comprende: due maritozzi gourmet, una focaccina lievito madre 72h, dolce conclusione.



EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, bastoncini, scorta personale d'acqua, abbigliamento idoneo alla stagione.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (Tessera n° VE281)



Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

