Il primo dito, presentazione al Porto Burci

L'incontro con i fondatori della casa editrice per la fotografia e le arti visive DITO Publishing, lo scrittore Andrea Cafarella e l'illustratrice Laura Angelucci sarà un’occasione per ascoltare alcuni stralci de IL SIMBOLO TACE, pamphlet pubblicato alla nascita della casa editrice e manifesto di idealità e intenzioni.

Attraverso i simboli raccontati nel saggio articoleremo una presentazione delle collane e dei titoli, intrecciando aneddoti e storielle di pratica editoriale.

In contemporanea alla presentazione ci sarà un live painting dell'illustratrice, creatrice del logo della casa editrice.

La casa editrice realizza libri e progetti editoriali in tiratura limitata ed edizioni speciali, sviluppando i lavori in sinergia con gli artisti, con particolare attenzione alla ricerca dei materiali e al design del libro.

DITO Publishing nasce con l’intento specifico di dar voce a quei linguaggi photography-based e paper-based media, cercando di creare un ponte tra l’ambiente fotografico e quello dell’arte contemporanea. Collaborando con artisti e curatori che operano in una direzione uguale o assimilabile e che utilizzano nella loro ricerca il mezzo fotografico e/o la carta, esplorandone possibilità, soluzioni e ibridazioni.

https://ditopublishing.com/



Ore 20:45 a continuare la serata ci sarà il concerto di Black Lagoon, progetto solista di Andrea Signorini. Evento qui: https://fb.me/e/1UHZidPe0



Bar Cosmos aperto, la consumazione è riservata ai soci ARCI (sarà possibile tesserarsi la sera stessa).