Il Pojana Andrea Pennacchi a Isola Vicentina in "Venetkens"

Andrea Pennacchi in prima nazionale affronta la Storia da un punto di vista inedito, o forse trascurato: quello della storia locale, delle piccole storie. Storie che lasciano traccia nel paesaggio, nel linguaggio e nella memoria, e che trovano spazio in "Una banda de foresti e selvadeghi: Venetkens", una prima nazionale di Teatro Boxer, in scena mercoledì 29 luglio alle 21.20 nel Parco di Villa Cerchiari a Isola Vicentina.

La storia del Veneto e del suo territorio, sembra una cosa piccola rispetto alla Grande Storia: invece anche nel “piccolo” si può riconoscere e incontrare il grande racconto del mondo. Persino la geografia non è neutra: i nomi dei luoghi pullulano di storie, l’uomo traccia il suo paesaggio con le storie come gli aborigeni australiani tracciano le loro coordinate fondamentali attraverso le vie dei canti.

Ogni paesaggio è un panorama di storie, che si sovrappongono a strati; alcune piccole, altre a lungo termine, altre ancora in constante mutamento, come i nomi delle strade di una città, come i corsi dei fiumi.

Percorrendo il Veneto a piedi e in bicicletta, Andrea Pennacchi raccoglie e racconta una rete di canti tracciati dagli antenati, dalle memorie dei nonni risalendo sino ai Venetkens, l’antico popolo dei veneti citati per la prima volta in una stele di pietra rinvenuta proprio a Isola Vicentina. Un racconto che parte dalla storia di una regione, per aprirsi a una riflessione sul concetto di identità: una parola che, “dal lato sbagliato” rischia di mettere muretti a qualcosa che non deve avere confini, ma che “dal lato giusto” apre a un archivio ricchissimo di storie, così profonde e radicate nel territorio da sembrare quasi senza fonte.

Ad accompagnare le parole di Pennacchi, in scena anche la musica e la voce di Giorgi Gobbo, autore e musicista.

Un racconto dei racconti in versione veneta, a partire dalla domanda di sempre: le storie di un territorio, dove affondano le loro radici? Da dove inizia una storia?

Mercoledì 29 luglio ore 21.20 al Parco di Villa Cerchiari di Isola Vicentina

In caso di pioggia, lo spettacolo sarà annullato.

L’appuntamento è inserito nel calendario di Operaestate Festival, qui in collaborazione con il comune di Isola Vicentina, nuova città palcoscenico per il Festival, che coglie l’occasione per commissionare una nuova produzione a un artista del territorio, per raccontare il ritrovamento – proprio a Isola Vicentina – del reperto archeologico che per la prima volta riporta il nome degli abitanti del Veneto: Venetkens, appunto.