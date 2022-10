Pink Floyd day a Schio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

La corista dei Pink Floyd “Durga McBroom” con i Wit Matrix Pink Floyd Day 9 ovvero il raduno nazionale dei fan dei Pink Floyd a Schio l’8 ottobre sul Palco del teatro Astra con mostre tematiche sulla band britannica e della musica Rock in genere . La colonna sonora della kermesse sarà affidata ai Wit Matrix ,storica band veneta con il loro Show carico di emozioni dove la musica , le immagini e gli effetti speciali cattureranno lo spettatore fin dalle prime note . Uno spettacolo coinvolgente, tutto da vedere e da ascoltare con una super ospite davvero eccezionale : “Durga McBroom ”, storica vocalist dei Pink Floyd , l’unica sempre presente a tutti gli ultimi 2 tour mondiali . Una voce inconfondibile che riscalderà i cuori di tutti i presenti . Il Pink Floyd Day 9 e’stato inserito nel programma del British Day 2022 organizzato da Schiolife , che l’8 e il 9 ottobre trasformerà Schio in una città inglese con i suoi usi e costumi , dal cibo alle mostre e alla musica appunto . Nella serata saranno proposte le grandi hit della storica band inglese tratte dai leggendari album “ the dark side of the moon “, “ the wall “, “wish you were here”, “ division bell ” e altri ancora . Al seguito degli artisti, naturalmente, lo staff di professionisti formato da tecnici video e luci così come da ingegneri del suono, per contribuire a dare allo spettacolo la giusta imponenza studiato com'è nei minimi particolari coordinati dalla regia di Emilio Noaro. I "WIT MATRIX", formati da 10 elementi, affrontano la scena con al basso Claudio Palliati, alla chitarra solista Nico Pendin, alla chitarra ritmica, acustica e steel guitar Andrea Tadiotto, alle tastiere Claudio Tiso, Alessandro Farina il polistrumentista del gruppo al sax e flauto traverso e chitarra, Andrea Bassan percussioni e batteria, voce solista di Mirko Zanotto, le tre coriste Antonia Pia, Serena Pasinato, Marta Melchiori. Il sito web della band si trova all'indirizzo www.pinkfloydday.it