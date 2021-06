Il Monte Cengio, la Granatiera e la Cresta delle Postazioni

Prezzo non disponibile

Il Monte Cengio, passato alla storia per la strenua resistenza dei Granatieri di Sardegna durante la Strafexpedition, è assai famoso per la Granatiera, una strada a picco sulla Valdastico costruita seguendo le cengie naturali della parete e scavando gallerie dove queste ultime si interrompevano.

Ma non è l'unica cosa che andremo a scoprire! Lungo tutto il versante che scende verso Cogollo del Cengio, c'è un sistema di postazioni difensive costruite dopo la Strafexpedition nell'eventualità di una nuova offensiva austriaca.

Il ritorno poi, avverrà lungo una fantastica mulattiera di arroccamento, tra punti panoramici mozzafiato e brevi gallerie.

Itinerario avventuroso, riservato ad escursionisti allenati e alla ricerca degli angoli meno noti dei nostri monti. Obbligatoria la pila frontale!

Sabato 5 giugno 2021

Luogo e ora di ritrovo:

Ore 9:00 davanti al comune di Cogollo del Cengio

Dati tecnici:

-Lunghezza: 14km circa

-Dislivello in salita: 1100 m circa

-Impegno e difficoltà: Impegnativo. Difficoltà EE (escursionisti esperti)

-Rientro previsto per le 17:00 circa.

- Pranzo al sacco

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione, pantaloni lunghi e leggeri, un pile e una giacca impermeabile per ogni eventualità

-Zainetto leggero con almeno un litro e mezzo di acqua e qualcosa da mangiare (pranzo al sacco)

-Pila frontale o torcia

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 20 euro per il solo servizio guida . Si prega di arrivare con i soldi contati.

Posti limitati, massimo 10 persone.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica, regolarmente iscritto e assicurato