Primo appuntamento dell'iniziativa metamorfosi LAB "Il meccanismo dello sguardo" Workshop di Fotografia con Marco Zorzanello - sabato 26 e domenica 27 giugno

ore 10:00 - 18:00 + ore 10:00 - 13:00.

Ritrovo presso il giardino estivo di Porto Burci / Contrà dei Burci, 27 (VI) e uscita in esterno.



Impara ad osservare il mondo attraverso la lente della macchina fotografica con due giornate di workshop con teoria e tanta pratica!

Il workshop è dedicato alla costruzione dell'immagine fotografica, con particolare attenzione a ciò che accade prima del vero e proprio scatto: alcuni esercizi, giochi e stimoli pratici condurranno il partecipante a riflettere su come allenarsi ad osservare.



Costi di partecipazione



> 90 € per le due giornate + quota associativa di 10 € con validità annuale

Sconto per Residenti o Domiciliati a Vicenza

> 60 € per le due giornate + quota associativa di 10 € con validità annuale



* Iniziativa realizzata grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il “Bando Cultura 2021” nell’ambito del progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”

