Escursione tra Laghi e contrade

Passeggiata ad anello nel territorio di Laghi e delle Valli di Arsiero. Escursione guidata tra i Comuni di Arsiero e Laghi con partenza dai famosi laghetti. Lungo sentieri immersi nel verde attraverseremo suggestive contrade, la rigogliosa Val di Ferro, corsi d'acqua e antichi terrazzamenti. Si attraversa contrà Menara, con il lavatorio e l'antico capitello, e contrà Molini con il vecchio casèlo e le storie della Prima Guerra Mondiale. Si sale poi a contrà Vanzi per attraversare in discesa i boschi ai piedi del Monte Majo e ritornare al punto di partenza.



Itinerario: Partenza dal Piazzale del laghetti, contrada Bruschi e Menara fino a contrà Molini e ritorno attraverso contrada Vanzi fino al punto di partenza.



PROGRAMMA:



Ore 8:30 | Ritrovo presso il parcheggio in prossimità dei laghetti di Laghi

Ore 9.00 | Partenza per il percorso ad anello

Ore 12:30 | Orario di rientro previsto



Difficoltà facile, dislivello 250m , lunghezza 7 km circa



Accompagnamento con guida ambientale escursionistica associata AIGAE

