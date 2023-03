"Il mago di Oz", un musical acrobatico per tutta la famiglia

Un nuovo appuntamento con un grande spettacolo musicale nel cartellone dei fuori abbonamento al Teatro Comunale di Vicenza: sabato 25 marzo alle 18.00 è in programma “Il mago di Oz”, un family show di grande successo presentato dalla Romanov Arena, la casa di produzione di “Alice in Wonderland”. La geniale fiaba de “Il Mago di Oz”, tratta dal libro di L. Frank Baum, viene proposta in questo spettacolo pieno di effetti speciali dedicato particolarmente ai più piccoli, in una chiave scenica del tutto originale: il linguaggio del musical e del circo contemporaneo si fondono in una nuova e particolarissima dimensione. Per la tappa di Vicenza al Comunale (lo spettacolo è in tour nei teatri del Nord Italia, prima di passare a Firenze e a Roma) di sabato 25 marzo, i biglietti sono tutti esauriti.

Lo spettacolo, diretto da Maxin Romanov, si avvale di un cast di 25 artisti, composto da cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati di circo contemporaneo a livello mondiale. La mirabolante messa in scena è esaltata dall’originale animazione, dalle grafiche in 3D, dagli effetti speciali e dai costumi fantasmagorici realizzati dal team di creativi della prestigiosa produzione.

Gli artisti circensi, acrobati sui flyboard (le tavole volanti sull’acqua) che saranno in scena sono i vincitori del Premio del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, mentre sono usciti da celebri talent i cantanti del gruppo Grace; hanno vinto premi prestigiosi le ginnaste aeree su tela e gli acrobati su pattini. La musica originale è scritta e diretta dal giovane compositore Andrei Zubets; nel ruolo di Dorothy ci sarà Anastasiia Diatlova, la più giovane partecipante a Voice Children e The Blue Bird, mentre in quello del Mago di Oz ci sarà l’attore (e acrobata) Andrei Gelver.

Anche il musical presentato dalla Romanov Arena è tratto dal romanzo “il meraviglioso mago di Oz” scritto nel 1900 da L. Frank Baum, il primo dei quattordici libri che lo scrittore ha dedicato al luogo incantato di Oz; nel 1939 venne realizzato un film musicale, diretto da Victor Fleming (il regista di Via col vento) interpretato da Judy Garland, un film diventato un super classico nella storia del cinema. La canzone “Over the Rainbow” interpretata dalla protagonista, è stata reinterpretata da molti celebri artisti (tra cui Eric Clapton, Ray Charles, Keith Jarrett) diventando un vero e proprio cult.

La trama è quella nota: la piccola orfanella Dorothy, che vive con gli zii nel Kansas, si ritroverà risucchiata insieme alla sua casa da un tornado, nel magico paese di Oz. Qui, dopo aver ucciso inavvertitamente la malvagia strega dell'Est schiacciandola con la sua abitazione, vagherà alla ricerca del potente mago di Oz, l'unico in grado di riportarla a casa. Grazie alle indicazioni della buona strega del Nord, che le dona un paio di meravigliose scarpette di cristallo e la guida di tre improbabili compagni di viaggio - uno spaventapasseri, un boscaiolo di latta e un leone - riuscirà a superare gli ostacoli e a giungere al cospetto del potente mago. Questi però, a causa di un incidente non riuscirà nel suo intento. Solo raggiunta la strega del Sud, che le svelerà il magico potere delle sue scarpette, riuscirà finalmente a riabbracciare gli zii.

La storia avvincente e la spettacolarità dello show, con numeri acrobatici, piroette, volteggi in aria o sui pattini, pratiche circensi e splendide canzoni, lasceranno il pubblico, di tutte le età, senza fiato, per due ore di spettacolo davvero godibili. I dialoghi dello spettacolo saranno in lingua inglese con sottotitoli in italiano.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta da martedì al sabato - esclusi i giorni festivi - dalle 15.00 alle 18.15, suggerito l’appuntamento e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli; oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it.

I biglietti per il musical costano 30,00 euro l’intero, 24,00 euro il ridotto over 65 e 15,00 euro il ridotto under 30.Per lo spettacolo è attivo lo Sconto Famiglia: acquistando due biglietti a tariffa intera oppure over 65, gli under 12 hanno diritto al biglietto a 10,00 euro. Sconto applicabile solo alla cassa. È possibile comprare i biglietti anche tramite 18App, Carta del docente e voucher.