Il Gusto da Coltivare, mercatino, stand gastronomico e lanterne d'autunno

Indirizzo non disponibile

Sabato 16 e Domenica 17 Settembre 2023, si terrà, a Pedescala, Il Gusto da Coltivare - Mostramercato e degustazione dei prodotti locali. Stand gastronomico aperto dalle ore 19 sabato e damenica dalle ore 12 a base di piatti locali della tradizione.

Programma

Sabato 16 Settembre - Lanterne d'Autunno. Serata d'atmosfera tra gusto, gioco, musica e fuoco.

Ore 19:00 apertura stand gastronomico - Cena Rustega a base di piatti locali della tradizione.

Ore 19:30 accensione dei fuochi e delle lanterne.

Ore 20:00 Racconti in...atmosfera. Letture animate per bambini a cura dei lettori volontari "Regaliamoci una Storia".

Ore 21:00 Concerto di musica dal vivo con il gruppo "The men on the moon" folk energico.

Domenica 17 Settembre:

ore 10:00 Apertura della Mostra Mercato "Il Gusto da Coltivare". Agricoltori e produttori locali espongono e condividono le loro conoscenze e specialità con i visitatori. Assaggi e vendita diretta dei prodotti.

Ore 12:00 Apertura stand gastronomico - Pranzo Rustego a base di piatti locali della tradizione.

Ore 15:00 FESTinVAL del gioco manuale: tanti giochi per divertirsi con "La tana dei tarli" e "La Gimkana" con i piccoli trattori e tanto altro. Torneo di briscola. Dimostrazione pratica della Protezione Civile per grandi e piccini.

A cura del Comune di Valdastico.