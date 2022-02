Il Gigante di Ghiaccio. Storie e leggende cimbre sull’Altopiano di Asiago

La leggenda cimbra narra di un gruppetto di gnomi pieni di entusiasmo, intraprendenza e spirito di avventura, che, inavvertitamente risvegliarono una creatura antichissima e malvagia: il Gigante di Ghiaccio. Si seguiranno le loro orme, raggiungendo i luoghi dove questi gnomi osarono arrivare e per scoprire questa bellissima leggenda cimbra. Durante l'escursione si raggiunge prima Forte Campolongo e da lì si potrà ammirare il suggestivo panorama, per poi arrivare alla spettacolare caverna dello Sciason, una vera e propria bizzarria della natura e dimora del Gigante. Alla fine dell'impresa pranzo insieme presso il rifugio Campolongo. L’escursione inizierà al mattino, per finire all’ora di pranzo. Il pranzo presso il rifugio Campolongo è facoltativo con prenotazione obbligatoria.

In caso di neve utilizzeremo le ciaspole (non incluse)

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022

Ore 9.30

Punto di ritrovo: parcheggio di Piazza Santa Giustina, Roana (Vicenza)

Durata: - 3/4 ore circa, con soste e spiegazioni della guida incluse (5/6 ore con pranzo)

Costo adulto € 20

Ragazzi fino ai 16 anni: € 15 (In caso di uso delle ciaspole sconsigliato ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni)

La quota comprende: escursione accompagnata da esperta guida ambientale escursionistica, assicurazione medico-bagaglio, assistenza Orson Viaggi, organizzazione tecnica

La quota non comprende: trasporto, cibi e bevande, ciaspole o bastoncini, quanto non indicato ne “La quota comprende”

Prenotazione obbligatoria:

Tel: 0438684866

email: info@orson.eu

Amici a 4 zampe al guinzaglio sono benvenuti.