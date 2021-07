Il giardino di Alice 2021: Storie di acqua, di terra, di vento

Ogni domenica, per 6 domeniche, le famiglie potranno varcare i cancelli dei Giardini e, proprio come Alice, attraversando lo specchio si troveranno in un mondo d’incanto, abitato dalle creature dolci e dispettose al tempo stesso delle fiabe popolari venete. Alla fine di ogni episodio sarà offerto un piccolo laboratorio ludico per stimolare i più piccoli (ma anche i più grandi) ad un uso più consapevole e rispettoso dell'acqua.

1 Agosto: episodio 3 - Chi ha rubato il morto?

C’è gran trambusto, infatti, nei pressi della chiesa del paese di Salvi. Lo striosso Nazareno è scomparso. Che fine ha fatto? È proprio vero che è stato fulminato mentre danzava sotto il grande albero? E perché al suo funerale è sbucato un gatto arrabbiatissimo? Anche questa domenica sarà il pubblico a svelare l’arcano e a dirimere l’intricata vicenda.

Tra aneddoti e risate, all’ombra degli alberi del Giardino Salvi, gli attori dipingono il paesaggio di una campagna veneta lontana e arcaica, custode dei racconti che si facevano un tempo attorno al filò. Lo spettatore partecipa a un’esperienza immersiva e divertente, della durata di 45 minuti circa, dove grandi e piccini possono interagire con i protagonisti delle leggende venete e deciderne le sorti.

8 Agosto: episodio 4 - Chi ha rovesciato il grano?

22 Agosto: episodio 5 - Chi ha i piedi di capra?

29 Agosto: episodio 6 - La storia di Aissa Maissa

Scrittura scenica di Valentina Brusaferro

con: Andrea Dellai, Tommaso Franchin, Gabriele Grotto, Beatrice Niero, Martina Pittarello e con la partecipazione di Irma Sinico.

Luogo di svolgimento: Giardino Salvi Piazzale De Gasperi 15/16, Vicenza.

La biglietteria (all’entrata di Corso Ss. Felice e Fortunato) apre alle 9. Ingresso unico 3 euro.

Ingressi scaglionati (massimo 35 persone a turno): uno alle 9.20 e uno alle 9.45. Ciascun percorso dura 45 minuti circa.

A seguire, alle 10.30 è previsto un laboratorio ludico a tema ambientale, in collaborazione con Viacqua.gresso: a pagamento

Informazioni

Prenotazione obbilgatoria sul sito: https://www.exvuototeatro.it/project/il-giardino-di-alice-2021/ o al numero 3450413688.

Contatti

Tommaso Franchin 3383235847

exvuototeatro@gmail.com