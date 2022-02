A Valdagno sabato arriva «Il gelato dei campioni»

Sabato 5 Febbraio 2022 alle ore 15 a Valdagno è previsto un evento dal sapore dolce e particolarissimo: "Il Gelato dei Campioni". Un momento speciale con degustazione alla presenza di maestri gelatieri.

Per festeggiare l'inizio della stagione e il completo restyling del locale, Il Gelataio ha riunito i campioni del mondo, vincitori negli ultimi anni dell'Oscar mondiale di gelateria "Coppa d'Oro": Barbara Bettera, Curzio Baraggi e Roberto Galligani.

"Tre colleghi e amici di grande valore, che hanno scelto di venire a Valdagno per far conoscere le mille sfaccettature di quest'arte gastronomica straordinaria, che per la nostra regione e per il nostro Paese costituiscono un innegabile eccellenza. L'iniziativa è parte integrante del momento conviviale che la nostra attività. Per me si tratta di una soddisfazione grandissima che mi avvicina ancora di più all'affetto che i nostri clienti, vicini e lontani, ci fanno sentire da tempo" afferma Giuseppe Zerbaro, fondatore e anima della storica e pluripremiata gelateria di Valdagno

LA STORIA

Tutto iniziato nel 1990, quando all'età di 26 anni mi sono affacciato per la prima volta mi al mondo del gelato aprendo una piccola gelateria vicino a casa, in zona Corè a Valdagno. Era tra le prime gelaterie per puro asporto, almeno nella nostra vallata. Il nome, "El Gelataro" proveniva dalle nostre radici venete, che poi è stato italianizzato in "Il Gelataio". Al tempo la differenza principale tra le gelaterie d'asporto e i bar gelateria era nella produzione. Nelle gelaterie d'asporto il gelato veniva, e viene tuttora, prodotto tutti i giorni in quantità sufficiente per la giornata, tant'è vero che spesso in serata finivano spesso i gusti principali e capitava, e capita, di ricevere lamentele da parte del cliente per questo motivo. Nei bar gelateria, invece, il gelato veniva prodotto due o tre volte alla settimana e poi stoccato per utilizzarlo nel momento in cui serviva.

Fare gelato tutti i giorni significava per me passare tanto tempo in laboratorio, cosa che mi appassionò, e appassiona, tantissimo. Essere continuamente a contatto con gli ingredienti che utilizzo, mi permette di conoscerli a fondo, di assaporarli in tutte le loro sfumature, che cambiano a seconda della stagione o del tempo, di imparare ad apprezzarli per ogni singola qualità. Posso dire tranquillamente di aver passato una vita in laboratorio, prima al Corè, poi a Vicenza in viale Crispi con "Il Gelataio Vicenza". Dal 2014 sono tornato vicino a casa e alla mia famiglia con "Il Gelataio Valdagno.

Tuttavia ancora oggi il mio posto preferito è il laboratorio, dove posso passare molto tempo con il mio cioccolato, le mie nocciole, i miei pistacchi, la mia frutta, dove sentendo il profumo del latte o dello yogurt potrei dire in che mese siamo senza avere un calendario a disposizione. Un altro aspetto che amo del mio lavoro sono le collaborazioni, in primis con la mia socia Francesca Borghero che lavora con me dal 1996, con il mio staff che stimo moltissimo, con i miei colleghi, e con le aziende che nel tempo mi hanno permesso di crescere a livello lavorativo e personale.

Proprio da queste relazioni nel tempo è nato in me il bisogno di condividere emozioni e sensazioni di questo fantastico mondo, il gelato naturale. Abbiamo deciso così di rinnovare il locale, per trasmettere ai nostri clienti questa passione, per dar modo di vedere come lavoriamo e quanto impegno mettiamo dietro a ogni singola preparazione. Come ciliegina sulla torta abbiamo creato quest'evento, dove maestri gelatieri nazionali e internazionali, colleghi e amici che condividono la mia stessa passione, vi faranno degustare i loro gusti inediti, preparati in esclusiva per questo momento. Vi racconteranno i segreti del loro gelato e saranno a vostra disposizione per soddisfare le vostre curiosità sul magico mondo del gelato.

Giuseppe Zerbato

Il Gelataio di Valdagno

piazza Roma 5

Valdagno (VI)

