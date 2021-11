'Il Fronte di Vaia': escursione gratuita, visite guidate al Percorso del Ricordo al Monte Lemerle

In occasione della Cerimonia di Commemorazione per il progetto il Fronte di Vaia durante tutta la giornata verranno svolte delle visite guidate gratuite lungo il Percorso del Ricordo.

Conoscere un territorio e le sue vicende, aiuta molto nel leggere il paesaggio, capire da dove origina e intuire come evolverà… Passo dopo passo, seguendo il nuovo sentiero ricavato tra i percorsi storici e forestali del Monte Lemerle, si parlerà di Vaia, del suo impatto sull’ambiente e sugli abitanti. La distruzione prima e la ricostruzione poi, esattamente come fu con la Grande Guerra.

Sabato 13 novembre 2021 – Progetto “Il Fronte di Vaia” – Escursione gratuita

Visite guidate presso il percorso del ricordo (Monte Lemerle a Cesuna) durante la Cerimonia di Commemorazione

1° turno dalle 8.30 alle 11.30

2° turno dalle 12.30 alle 15.30

3° turno dalle 16.00 con lanterne alle 19.00



Una passeggiata breve ma intensa, volta a far conoscere a tutti l’impatto dell’uomo sia nel breve che nel lungo periodo.

PROGETTO “IL FRONTE DI VAIA” escursione GRATUITA con prenotazione OBBLIGATORIA con messaggio /WhatsApp al 3471836825

Ritrovo: a Cesuna – Piazzale della Vecchia Stazione https://goo.gl/maps/sf14cAxFpG2ci421A

Difficoltà: 2 su una scala da uno (facilissima) a cinque (impegnativa), circa 5 km e 200 m di dislivello

Dotazione consigliata: scarponi/scarpe da trekking, vestiario adeguato alla montagna, k-way, acqua (o altra bibita) per la durata dell’escursione.

Avrà inoltre luogo la Cerimonia di Commemorazione

Ore 9.30

Ammassamento presso chiesetta di Sant’Antonio a Cesuna (località Val Magnaboschi)

Ore 10.00

Inizio cerimonia (Selletta Monte Lemerle)

Alzabandiera con inno nazionale

Scoprimento e benedizione opera artistica dedicata ai caduti

Benvenuto del sindaco di roana Elisabetta Magnabosco

Saluti delle autorità

Interventi delle associazioni combattentistiche e d’armata

Illustrazione del progetto Il Fronte Di Vaia con presentazione del Percorso Del Ricordo

Performance letterarie dell’artista Riccardo Benetti

Chiusura commemorazione (la cerimonia sarà accompagnata dalla banda musicale “Monte Lemerle”)